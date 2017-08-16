IT-гиганты США хотят ограничить доступ правоохранителей к данным пользователей
Технологии
16 августа 2017
АА
Американские IT-компании обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть правила доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без судебного ордера.
фото: Blog.greenandco.com
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на совместное заявление 14 компаний. Среди тех, кто подписал документ, Google, Facebook, Apple, Airbnb, Dropbox, Cisco Systems и другие крупные социальные сети и сервисы, пишет «Коммерсантъ».
Компании уверены, что Верховный суд должен рассмотреть некоторые положения четвертой поправки к Конституции США, которая ограждает граждан от необоснованных обысков и задержаний. «Положения четвертой поправки должны быть адаптированы к этим новым реалиям. Суд должен уточнить применение некоторых положений четвертой поправки, чтобы гарантировать взаимодействие закона с интернет-технологиями в соответствии с реальной ситуацией и ожиданиями людей»,— говорится в заявлении.
Как сообщил изданию представитель Американского союза защиты гражданских свобод Тимоти Карпентер, который был обвинен в краже после того, как правоохранительные органы получили данные о нем без соответствующего ордера, Верховный суд рассмотрит это заявление осенью.
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