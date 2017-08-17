Знаковая IT-сделка: Google купил белорусскую компанию AIMatter Мельничека и Гурского
Технологии
17 августа 2017
АА
Американский гигант Google Inc приобрел компанию AIMatter, разработавшую нейросетевое приложение для смены фона на фото Fabby.
фото: tut.by
Сумма сделки не называется. Инвесторы проекта — Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также глава компании Андрей Кулик– в интервью TUT.BY рассказали о некоторых подробностях. Кулик заметил, что компания «глубоко удовлетворена» условиями сделки. Приложения Fabby и Fabby Hair останутся в магазинах приложений.
По словам Мельничека, покупка AIMatter уникльна тем, что впервые крупный игрок ИТ-рынка приобретает не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции, а целиком компанию из Беларуси.
Гурский пояснил также, что приложение Fabby, которое с помощью нейросетей позволяет менять фон или цвет волос человека на фото, было лишь «витриной» технологий, на которыми работает компания. Разработки компании, по его словам, имеют более серьезный практическй потенциал и могут применяться в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.
Приложение Fabby появилось в конце 2016 года, сервис для изменения цвета волос на фото Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале этого года AIMatter закрыла раунд инвестиций, лидером в котором был фонд Haxus Гурского. Общая сумма вложенных в проект средств в итоге выросла до 2 млн долларов, пишет dev.by.
Гурский также был инвестором компании Masquerade Technologies, разработчика приложения с масками для лиц MSQRD, которая была продана Facebook в марте 2016 года. Юрий Мельничек являлся сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года. Юрий Гурский в феврале 2016 года стал вице-президентом по новым продуктам Mail.Ru Group, но покинул компанию в июле того же года.
Facebook открыл доступ к своей торговой площадке Marketplace, которая ранее была доступна только в Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили, для жителей еще 17 стран Европы.
В течение 2002-2016 годов по индексу ICT Development, рассчитывающемуся Международным союзом электросвязи в рамках проекта «Измерение информационного общества», Беларусь поднялась на 26 позиций. Таких темпов нет ни у одной другой страны.
Ночью, 3 августа, компания Astro Digital, инвестором в которую с 2017 года является фонд VP Capital Виктора Прокопени, запустила с казахстанского космодрома Байконур два первых спутника съемки поверхности Земли.