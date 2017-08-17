Знаковая IT-сделка: Google купил белорусскую компанию AIMatter Мельничека и Гурского

Сумма сделки не называется. Инвесторы проекта — Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также глава компании Андрей Кулик– в интервью TUT.BY рассказали о некоторых подробностях. Кулик заметил, что компания «глубоко удовлетворена» условиями сделки. Приложения Fabby и Fabby Hair останутся в магазинах приложений.

По словам Мельничека, покупка AIMatter уникльна тем, что впервые крупный игрок ИТ-рынка приобретает не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции, а целиком компанию из Беларуси.

Гурский пояснил также, что приложение Fabby, которое с помощью нейросетей позволяет менять фон или цвет волос человека на фото, было лишь «витриной» технологий, на которыми работает компания. Разработки компании, по его словам, имеют более серьезный практическй потенциал и могут применяться в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.

Приложение Fabby появилось в конце 2016 года, сервис для изменения цвета волос на фото Fabby Hair вышел в июне 2017 года. В начале этого года AIMatter закрыла раунд инвестиций, лидером в котором был фонд Haxus Гурского. Общая сумма вложенных в проект средств в итоге выросла до 2 млн долларов, пишет dev.by.

Гурский также был инвестором компании Masquerade Technologies, разработчика приложения с масками для лиц MSQRD, которая была продана Facebook в марте 2016 года. Юрий Мельничек являлся сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года. Юрий Гурский в феврале 2016 года стал вице-президентом по новым продуктам Mail.Ru Group, но покинул компанию в июле того же года.