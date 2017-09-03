На «БанкИТ’2017» презентуют проект закона «О платежных услугах в Республике Беларусь»
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
22 августа 2017
АА
Организаторы традиционного, уже XIV-ого по счету Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017», который пройдет в Минске 18-20 октября, определились с тематиками и спикерами этого года.
Форум проходит под эгидой Национального Банка, Ассоциации белорусских банков и Научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными и использование в банковской системе технологии блокчейн.
В рамках Форума и в привязке к ключевой тематике БанкИТ последних лет –цифровой трансформации финансового сектора Беларуси, будет презентован проект Закона «О платежных услугах в Республике Беларусь».
Среди спикеров первого дня ожидаются выступления Павла Зыля от Нацбанка, Елены Антони от ЕРИП, Виктора Достова от Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, Атанаса Райкова от Viber, Егора Аветисова от ПриватБанка и Кирилла Домнича от EY.
Приглашенный эксперт Томас Лабенбахер, партнер в Life.SREDA, расскажет о создании экосистемы для развития направления FinTech на успешных европейских примерах.
Насыщенными будут и два последующих дня Форума. Участники и эксперты обсудят широкий спектр актуальных вопросов – от современных тенденций в ИТ-архитектуре банка и цифрового взаимодействия с клиентами до монетизации банковских сервисов в условиях дигитализации. Немалый интерес должны вызвать и такие вопросы, как достижение операционного совершенства в банке, стратегическая роль данных в банковской практике, межведомственный электронный документооборот, управление ИТ и проектное управление, использование облачных технологий, а также вопросы информационной безопасности и обеспечения непрерывности и отказоустойчивости.
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