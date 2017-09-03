Правительство утвердило порядок получения уникального идентификатора жителями Беларуси
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
23 августа 2017
АА
Правительство утвердило Положение о порядке получения уникального идентификатора жителями Беларуси, с помощью которого можно будет осуществлять административные процедуры в электронном виде.
Уникальный идентификатор – средство идентификации гражданина при осуществлении административных процедур в электронной форме через личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления.
Постановление Совета министров №637, определен порядок получения гражданином Беларуси, иностранным гражданином или лицом без гражданства, которым в установленном законодательством порядке выдан в Беларуси документ, удостоверяющий личность, уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.
Настоящим постановлением также утверждено Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Действие Положения распространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, государственными органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами.ю
Министерству внутренних дел поручено обеспечивать на безвозмездной основе предоставление посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы сведений о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора, сообщила пресс-служба Совмина.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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