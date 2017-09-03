Илон Маск запустил на орбиту спутник зондирования Земли

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 со спутником дистанционного зондирования Земли Formosat 5.

Старт произошел в 21.50 по московскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Нижняя ступень ракеты-носителя уже совершила управляемый спуск на платформу в Тихом океане.

Этот спутник - первый аппарат, который полностью разработали на Тайване (провинция Китайской Народной Республики). Он оснащен оптической аппаратурой высокого разрешения. Formosat 5 предназначен для дистанционной съемки Земли, сбора данных для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований. В работе над проектом принимали участие более 50 научно-исследовательских групп.

Спутник создавался в течение шести лет, объем инвестиций составил около 190 млн долларов. Вес аппарат - около 450 кг, он будет работать на орбите высотой около 720 км в течение пяти лет. Первоначально запуск спутника планировался в октябре 2016 года. Его отложили после того, как в сентябре во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX произошел взрыв носителя Falcon 9.