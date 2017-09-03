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Илон Маск запустил на орбиту спутник зондирования Земли

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 25 августа 2017

АА

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Formosat 5.

Илон Маск запустил на орбиту спутник зондирования Земли

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 со спутником дистанционного зондирования Земли Formosat 5.

Старт произошел в 21.50 по московскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Нижняя ступень ракеты-носителя уже совершила управляемый спуск на платформу в Тихом океане.

Этот спутник - первый аппарат, который полностью разработали на Тайване (провинция Китайской Народной Республики). Он оснащен оптической аппаратурой высокого разрешения. Formosat 5 предназначен для дистанционной съемки Земли, сбора данных для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований. В работе над проектом принимали участие более 50 научно-исследовательских групп.

Спутник создавался в течение шести лет, объем инвестиций составил около 190 млн долларов. Вес аппарат - около 450 кг, он будет работать на орбите высотой около 720 км в течение пяти лет. Первоначально запуск спутника планировался в октябре 2016 года. Его отложили после того, как в сентябре во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX произошел взрыв носителя Falcon 9.

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