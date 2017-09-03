Больше половины белорусских школьников «живут» в интернете
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
29 августа 2017
АА
78% белорусских школьников выходят в интернет каждый день – преимущественно в поисках развлекательного контента.
Об этом "Ежедневнику" сообщили в антивирусной компании ESEТ, которая провела опрос пользователей накануне Дня знаний.
Респондентам из Беларуси предложили выбрать ответ на вопрос «Сколько времени ваши дети (братья, сестры) школьного возраста проводят онлайн?».
Выяснилось, что больше половины белорусских школьников буквально «живут» в Сети. Самый популярный вариант ответа – «целый день сидят со смартфоном или ноутбуком», его выбрали 51% респондентов.
Еще 27% школьников пользуются интернетом вечером, после уроков, когда домашнее задание выполнено.
В 12% семей принято ограничивать интернет-доступ – там дети выходят в Сеть только по выходным.
Наконец, 10% родителей пытаются запретить доступ в Сеть – именно столько респондентов выбрали вариант «Детям в интернете делать нечего».
Второй вопрос был адресован пользователям, которые разрешают школьникам пользоваться интернетом. Их попросили уточнить, что дети делают в Сети, перечислив все подходящие варианты ответа.
Выяснилось, что самое распространенное развлечение – социальные сети. 61% участников опроса отметили, что в их семьях школьники проводят время таким образом.
56% респондентов указали, что дети смотрят фильмы и слушают музыку в интернете. Еще один вариант досуга – онлайн-игры, в них играет 57% белорусских школьников.
Собственный контент создают 22% школьников – пишут статьи, редактируют фотографии, записывают видео и пр.
20% школьников используют доступ в интернет для учебы – они делают домашнее задание или занимаются самообразованием: изучают иностранные языки, работают с графическими редакторами и пр.
15% участников опроса отметили, что школьники следят за новостями, 4% похвастались, что дети учатся программированию и пытаются писать софт.
«Полный запрет интернета – на мой взгляд, слишком категоричное решение. В Сети доступен качественный полезный контент, не имеющий аналогов офлайн, - комментирует Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia. – Нет повода лишать школьников возможности пользоваться образовательными ресурсами или, например, дистанционно общаться с друзьями. Просто продумайте меры защиты от разного рода опасностей. Рекомендуем комплексные антивирусные продукты с функцией родительского контроля, а также мобильные решения, защищающие от нежелательного контента».
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