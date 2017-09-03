В России за покупки уже можно платить лайками в соцсетях

Предприниматель из Архангельска Владимир Гладких запустил программу лояльности, которая позволяет ее участникам расплачиваться лайками за товары и услуги. Сервисом уже воспользовался, в частности, H&M.

Сервис называется FunPay.money, пишут «Ведомости». Покупатель регистрируется на сайте FunPay.money и размещает на своей странице пост с хэштегом заведения, в котором хочет получить скидку (оно должно быть партнером проекта). В личном кабинете пользователь получает бонус за каждый лайк к посту. Как правило, партнеры проекта (магазины и рестораны) сами определяют размер бонуса, рассказывает Гладких, но базово один лайк равен 1 руб. FunPay.money учитывает лайки из социальных сетей «В контакте», Facebook, Instagram, Twitter. Бонусами можно расплатиться на кассе магазина, предъявив штрихкод или промокод.

Среди партнеров компании – рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде (в том числе H&M). По словам Гладких, партнеры платят за использование сервиса ежемесячную абонентскую плату. Но в скором времени FunPay планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге и искать федеральных партнеров. Также компания продает региональные франшизы. По словам Гладких, стартап уже продал франшиз на 1,5 млн российских руб.

Сервис получил 3,5 млн руб. в качестве инвестиций от двух бизнес-ангелов. Их имен Гладких не раскрывает. В планах FunPay – масштабирование бизнеса, привлечение американского инвестора и участие в американском акселераторе.

Президент Sistema Venture Capital Алексей Катков говорит, что проект несет определенную пользу для владельцев бизнесов, но находится в серой юридической зоне. С 2014 г. Apple отклоняет заявки на размещение мобильных приложений, поощряющих пользователей к распространению информации в социальных сетях за награды. Таким образом, масштабирование продукта видится проблематичным. Гладких говорит, что не слышал об этой проблеме, но указывает, что сейчас сервис не зависит от мобильного приложения: работает веб- и мобильная версия сайта.

Представители Instagram и «В контакте» вчера не ответили «Ведомостям», будут ли они против использования соцсетей стартапом. С представителем Facebook связаться не удалось.