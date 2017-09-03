Китай хочет разработать летающий поезд, который будет ездить со скоростью до 4000 км/ч
Технологии
31 августа 2017
АА
Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) планирует разработать летающий высокоскоростной поезд, максимальная скорость которого сможет достигать 4000 км/ч.
Об этом сообщили на 3-м Китайском международном форуме по коммерческой космонавтике в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай), пишет БЕЛТА.
Скорость движения поезда в 10 раз превысит движение по традиционной высокоскоростной железной дороге и в 5 раз - скорость существующих гражданских самолетов. Программа будет реализовываться в три этапа: на первом будет осуществлено строительство региональной междугородней транспортной сети для поездов со скоростью 1000 км/ч, на втором - строительство транспортной сети между китайскими крупнейшими городскими агломерациями для поездов со скоростью 2000 км/ч и на третьем - строительство транспортной сети между странами вдоль "Одного пояса и одного пути" для поездов, развивающих скорость в 4000 км/ч.
Создание сети будет иметь ряд преимуществ, таких как независимость от климатических условий, бесшовная стыковка с метро и др. Сообщается, что в разработке "летающего поезда" принимают участие более 20 китайских и зарубежных научно-исследовательских учреждений. Они создали первый в Китае международный союз по разработке "летающего высокоскоростного поезда" и приобрели более 200 патентов в соответствующих отраслях.
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