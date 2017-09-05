Закрывается социальная сеть Ukrainians - украинская альтернатива Вконтакте
Технологии
05 сентября 2017
АА
Социальная сеть Ukrainians, задуманная как альтернатива «ВКонтакте», закрывается спустя три месяца после запуска, сообщила ее основательница Александра Струмчинская. В первый месяц работы соцсеть отчитывалась о стремительном росте.
фото: rbc.ru
Соосновательница социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская сообщила о закрытии проекта на своей странице в Facebook. По словам Струмчинской, ее «поставили перед фактом», что разработка украинской социальной сети прекращается, пишет РБК.
«Ситуация такова — моего голоса недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта: руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая бы смогла помочь мне выполнить вам обещанное», — написала она.
В разговоре с РБК Струмчинская подтвердила информацию о закрытии проекта, однако отказалась раскрыть подробности.
Ukrainians создавалась как альтернатива российской «ВКонтакте».
Согласно информации, опубликованной в разделе «О компании» на сайте ukrainians.co, открытие регистрации пользователей состоялось 17 мая — уже на следующий день после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний, под действие которого попали «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего в общем списке компаний, попавших под санкции, оказались 1228 физических и 468 юридических лиц.
В новой соцсети зарегистрировалось более 100 тыс. пользователей всего через пять дней после ее официального открытия 3 июня, сообщала Струмчинская об успехах проекта. 27 июля в социальной сети состоялось открытие функционала личных сообщений, сообщалось на сайте Ukrainians.
Разработкой проекта занималась команда из 30 программистов партнера Струмчинской — канадской IT-компании StartupSoft, европейский штаб которой располагается в Тернополе. Основателями компании StartupSoft, по данным официальной страницы компании, являются Алекс и Андрей Василики. Первый, согласно его странице в сети LinkedIn, окончил Йоркский университет и сейчас живет в Торонто.
Согласно последним исследованиям, проведенных в текущем году консорциумом M-Lab, островной Сингапур стал самой «быстрой» страной среди 189 государств мира по скорости широкополосного доступа в интернет. Беларусь здесь занимает лишь 64-ю позицию.
Предприниматель из Архангельска Владимир Гладких запустил программу лояльности, которая позволяет ее участникам расплачиваться лайками за товары и услуги. Сервисом уже воспользовался, в частности, H&M.
Опытный образец суперконденсатора для электротранспорта (электробусов, электромобилей) будет готов к концу года, сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Олег Игнатенко.
Организаторы традиционного, уже XIV-ого по счету Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017», который пройдет в Минске 18-20 октября, определились с тематиками и спикерами этого года.
Facebook открыл доступ к своей торговой площадке Marketplace, которая ранее была доступна только в Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили, для жителей еще 17 стран Европы.