Закрывается социальная сеть Ukrainians - украинская альтернатива Вконтакте

Соосновательница социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская сообщила о закрытии проекта на своей странице в Facebook. По словам Струмчинской, ее «поставили перед фактом», что разработка украинской социальной сети прекращается, пишет РБК.



«Ситуация такова — моего голоса недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта: руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая бы смогла помочь мне выполнить вам обещанное», — написала она.



В разговоре с РБК Струмчинская подтвердила информацию о закрытии проекта, однако отказалась раскрыть подробности.



Ukrainians создавалась как альтернатива российской «ВКонтакте».



Согласно информации, опубликованной в разделе «О компании» на сайте ukrainians.co, открытие регистрации пользователей состоялось 17 мая — уже на следующий день после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении российских компаний, под действие которого попали «Яндекс», Mail.ru, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего в общем списке компаний, попавших под санкции, оказались 1228 физических и 468 юридических лиц.



В новой соцсети зарегистрировалось более 100 тыс. пользователей всего через пять дней после ее официального открытия 3 июня, сообщала Струмчинская об успехах проекта. 27 июля в социальной сети состоялось открытие функционала личных сообщений, сообщалось на сайте Ukrainians.



Разработкой проекта занималась команда из 30 программистов партнера Струмчинской — канадской IT-компании StartupSoft, европейский штаб которой располагается в Тернополе. Основателями компании StartupSoft, по данным официальной страницы компании, являются Алекс и Андрей Василики. Первый, согласно его странице в сети LinkedIn, окончил Йоркский университет и сейчас живет в Торонто.

