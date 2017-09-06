Тематические новости

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 06 сентября 2017

АА

ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества в отношении банковских карточек Mastercard.

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

Как сообщает ESET, злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.

Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учетной записи в платежной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Технологии»
Блогеры