ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 сентября 2017
АА
ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества в отношении банковских карточек Mastercard.
Как сообщает ESET, злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.
Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учетной записи в платежной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию.
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