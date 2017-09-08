Еще один белорусский стартап пробился на американский рынок
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
08 сентября 2017
АА
Белорусский стартап на американском рынке недвижимости получил высокие оценки риелторов. Информацию о проекте опубликовала авторитетная площадка Product Hunt.
Белорусские разработчики создали Facebook-бота для американского рынка недвижимости. Стартап eLeaseBot.com нацелен помогать арендаторам частного жилья с составлением юридически грамотных договоров без участия профессиональных юристов, а риелторам заключать соглашение в несколько «кликов». Это позволит существенно облегчить бюрократическую процедуру заключения соглашения и гарантирует прозрачность сделки всем сторонам.
"Наверное, нет ни одного американца, который никогда не арендовал жилье. Не сказать, что этот процесс легкий, поэтому желание его оптимизировать абсолютно логично. В частности, сопровождающие его бюрократические процедуры: необходимость согласовывать договоры и подписывать их на бумаге, - рассказывает автор идеи Андрей Юркойть. – При этом законодательство всех штатов позволяет ограничиваться электронной подписью, а составлять документ на основе нескольких основных параметров. Так появилась идея чат-бота для наиболее популярной социальной сети Facebook".
Примечательно, что стартап развивают белорусы. Андрей работает в сфере недвижимости в США, команда со-фаундеров отвечает за организацию разработки и продвижения, находясь в Минске. Стартап eLeaseBot.com разместили на наиболее авторитетной площадке Product Hunt и теперь он ждет оценки от наиболее прогрессивной части американцев.
"Профессиональные участники рынка высоко оценили наш продукт, - говорит Андрей Юркойть. – Очевидно, что решение, позволяющее упростить отношения между арендодателем, риелтором и арендатором, найдет своего пользователя. Мы уверены, что в 2017-м году обмениваться бумажными договорами и тратить много времени на его составление в такой прогрессивной стране как США, абсурд".
Учитывая особенности продвижения на площадке Product Hunt, создатели eLeaseBot.com призывают белорусов голосовать за сервис, позволив ему таким образом найти наиболее широкую аудиторию и получить внимание американских СМИ.
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