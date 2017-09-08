Хакеры получили доступ к кредитным историям 143 миллионов американцев
Технологии
08 сентября 2017
АА
О масштабном взломе сообщило бюро кредитных историй Equifax.
фото: Nahnews.org
В результате хакерской атаки, с мая по июль этого года злоумышленники завладели данными 143 млн американцев, сообщает "Коммерсантъ".
От взлома пострадали не только жители США, но и граждане Канады и Великобритании. Компания привлекла к расследования инцидента правоохранительные органы и специалистов по кибербезопасности и принесла клиентам извинения.
Социальная сеть Ukrainians, задуманная как альтернатива «ВКонтакте», закрывается спустя три месяца после запуска, сообщила ее основательница Александра Струмчинская. В первый месяц работы соцсеть отчитывалась о стремительном росте.
Согласно последним исследованиям, проведенных в текущем году консорциумом M-Lab, островной Сингапур стал самой «быстрой» страной среди 189 государств мира по скорости широкополосного доступа в интернет. Беларусь здесь занимает лишь 64-ю позицию.
Предприниматель из Архангельска Владимир Гладких запустил программу лояльности, которая позволяет ее участникам расплачиваться лайками за товары и услуги. Сервисом уже воспользовался, в частности, H&M.
Опытный образец суперконденсатора для электротранспорта (электробусов, электромобилей) будет готов к концу года, сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Олег Игнатенко.
Организаторы традиционного, уже XIV-ого по счету Международного форума по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017», который пройдет в Минске 18-20 октября, определились с тематиками и спикерами этого года.