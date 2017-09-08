Хакеры получили доступ к кредитным историям 143 миллионов американцев

В результате хакерской атаки, с мая по июль этого года злоумышленники завладели данными 143 млн американцев, сообщает "Коммерсантъ".

От взлома пострадали не только жители США, но и граждане Канады и Великобритании. Компания привлекла к расследования инцидента правоохранительные органы и специалистов по кибербезопасности и принесла клиентам извинения.