Шумилин посмотрел, как в Беларуси реализуются инновационные проекты

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин посетил ряд предприятий Минской области, которые реализуют инновационные проекты.

Как сообщила пресс-служба ГКНТ, проекты реализуются в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы. Один из таких проектов - «Реконструкция ампульного производства» - выполняет ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

На предприятии планируют создать производство, основанное на шприцевом наполнении, в соответствии с международными стандартами GMP. Кроме этого в рамках проекта (V технологический уклад) планируется освоить и внедрить две новые для Беларуси технологии по производству лекарственных средств: глюкозамин (аналог Дона, Rottapharm S.p.A.) и цитиколин (аналог Цераксон, Ferrer Internacional S.A.).

В рамках поездки в Минскую область Александр Шумилин посетил также СЗАО «БЕЛДЖИ» - завод по мелкоузловой сборке легковых автомобилей. Новизна проекта определяется следующими технологиями: процесс сварки кузовов с использованием новейших сварочных систем с адаптивным регулятором и покраски современными экологичными материалами на водной основе. Предусматриваемая технология нанесения лакокрасочного покрытия на территории республики будет применена впервые. На производстве предполагается создать многоуровневую автоматизированную систему контроля технологического процесса.

В настоящее время строительство завода по производству легковых автомобилей находится на завершающем этапе.