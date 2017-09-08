Шумилин посмотрел, как в Беларуси реализуются инновационные проекты
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
08 сентября 2017
АА
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин посетил ряд предприятий Минской области, которые реализуют инновационные проекты.
Как сообщила пресс-служба ГКНТ, проекты реализуются в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы. Один из таких проектов - «Реконструкция ампульного производства» - выполняет ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
На предприятии планируют создать производство, основанное на шприцевом наполнении, в соответствии с международными стандартами GMP. Кроме этого в рамках проекта (V технологический уклад) планируется освоить и внедрить две новые для Беларуси технологии по производству лекарственных средств: глюкозамин (аналог Дона, Rottapharm S.p.A.) и цитиколин (аналог Цераксон, Ferrer Internacional S.A.).
В рамках поездки в Минскую область Александр Шумилин посетил также СЗАО «БЕЛДЖИ» - завод по мелкоузловой сборке легковых автомобилей. Новизна проекта определяется следующими технологиями: процесс сварки кузовов с использованием новейших сварочных систем с адаптивным регулятором и покраски современными экологичными материалами на водной основе. Предусматриваемая технология нанесения лакокрасочного покрытия на территории республики будет применена впервые. На производстве предполагается создать многоуровневую автоматизированную систему контроля технологического процесса.
В настоящее время строительство завода по производству легковых автомобилей находится на завершающем этапе.
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