Ученые России и США создадут самую низкую температуру за пределами Земли
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 сентября 2017
АА
Российские и американские ученые в конце 2017 года планируют начать на Международной космической станции эксперимент по созданию максимально низкой температуры, сообщил замдиректора ОИВТ РАН, академик Эдуард Сон.
"Идея в том, что на МКС можно создать самое холодное место во Вселенной. В настоящее время в американских и российских лабораториях получена температура 10 в минус девятой степени градуса по Кельвину. А в космосе, поскольку нет гравитации, можно получить 10 в минус десятой", — сказал он.
Сон отметил, что это очень сложный эксперимент, который "сродни обнаружению гравитационных волн".
"Эксперимент ведется в лаборатории в Санта-Барбаре, а Россия делает так называемую "ридберговскую материю". В этом году, в конце года, будет первый запуск, и если получится, то это будет очень большой успех", — сказал ученый.
Он добавил, что на МКС до 2024 года, после которого будущее станции пока не определено, расписано проведение множества разнообразных экспериментов, собщили РИА Новости.
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