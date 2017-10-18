Huawei представила первые смартфоны с процессором, поддерживающим искусственный интелект

Huawei представила смартфоны на базе первого в мире мобильного процессора с поддержкой нейронных вычислений, способные полностью изменить представление о возможностях мобильных устройств.

Во время IFA 2017 в Берлине Huawei Consumer Business Group представила первый процессор с поддержкой нейронных вычислений Kirin 970. Сейчас в Мюнхене Huawei Consumer Business Group показала новые смартфоны серии Mate, которые откроют доступ к мобильным приложениям с поддержкой искусственного интеллекта.

«Мы входим в новую эпоху устройств с поддержкой искусственного интеллекта, при этом он становится частью нашей повседневной жизни. Искусственный интеллект, который откроет перед нами новые возможности, улучшит пользовательский опыт, предоставит новое качество сервиса и оптимизирует работу устройств, — сказал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.