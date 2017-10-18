В Беларуси планируется создание сотовой связи 5G

"Мы очень рассчитываем, что в течение ближайших трех лет перейдем к реализации в стране пилотной зоны сотовой связи пятого поколения, как только соответствующие стандарты будут приняты на международном уровне", - сказал первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

Он напомнил, что в Беларуси реализуется госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года. "Нет никаких сомнений, что цифровая экономика в Беларуси будет развиваться, это неизбежно. Сегодня ее элементы присутствуют в банковской сфере больше, чем, например, в промышленности или сельском хозяйстве, тем не менее этот путь предстоит пройти всем. Сегодня перед нами стоит одна простая задача - не отстать от общего тренда развития и добиться для страны того места, которое она достойна занимать", - подчеркнул Дмитрий Шедко.

Первый замминистра отметил, что одним из самых сложных вопросов цифровизации экономики является вопрос повсеместного внедрения информационных технологий. Пока это происходит локально в отдельных отраслях, сообщила БЕЛТА.

"Сегодня мы говорим о том, что государство должно в определенной мере создать экосистему для цифровизации экономики, прежде всего правовую среду. В пакете документов по либерализации условий ведения бизнеса большое внимание уделено вопросам цифровой экономики, но здесь есть важный момент: цифровой мир меняется очень быстро, и нужно, чтобы законодательство успевало за этими изменениями. Мы планируем создать такую экосистему, которая позволит управлять процессами в режиме реального времени", - заявил Дмитрий Шедко.

Он обратил внимание на еще два важных момента в цифровизации экономики, над которыми Беларуси нужно поработать: уровень образования кадров, а также создание системы венчурного финансирования.