В Беларуси больше 70 компаний занимаются искусственным интеллектом
Технологии
20 октября 2017
АА
Разработками в сфере искусственного интеллекта в Беларуси сейчас занимается более 70 компаний, а не только известные на весь мир AIMatter и MSQRD.
фото: dev.by
При помощи участников ИТ-сообщества инвестор и ИТ-предприниматель Алексей Мельничек составил список компаний, ведущих разработку в области ИИ в Беларуси, и составил из него карту, пишет dev.by.
Карта, по мнению предпринимателя, должна привлечь внимание к беларуским AI-проектам, даст возможность понять, в каких индустриях они работают и какие технологии используют. На данный момент, в перечень попали 70 компаний из 10 разных областей. Тут и молодые стартапы, и мировые игроки, вроде EPAM или Viber.
Специализаций и областей применения на карте представлено много: компании, которые занимаются «традиционными» машинным обучением, обработкой естественного языка, компьютерным зрением. Кроме того, перечислены компании работающие в области здравоохранения, сельского хозяйства, ритейла, промышленного производства, финансов, транспорта, защиты окружающей среды.
Внушительный список дает надежду на то, что в ближайшее время мы услышим о новых успехах беларуских ИИ-стартапов.
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