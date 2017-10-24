Эксперт: Россия и Беларусь сотрудничают в сфере освоения космоса на взаимовыгодной основе

Работать в сфере освоения космоса надо исключительно на взаимовыгодной основе, как это делают Россия и Беларусь, заявил замгоссекретаря Союзного государства России и Беларуси Алексей Кубрин.

"Как показывают современные тенденции, в одиночку ни одно государство, по всей видимости, несмотря на возможности по финансированию, не сможет поднять космическую программу полностью. Необходимо объединение. Другое дело с кем объединяться и как", - заявил Кубрин перед открытием 7-го Белорусского космического конгресса в Минске, пишет interfax.by.

"Можно объединиться, как это делает, вы отлично знаете, один из наших западных крупных конкурентов. Он объединяется таким образом, что подминает под себя все. И дальше заставляет отстраиваться по такому принципу. Я думаю, что России и Беларуси такая постановка вопроса не нужна. Работать необходимо исключительно так, чтобы это было взаимовыгодное партнерство. Исходя из этого надо искать себе партнеров", - сказал Алексей Кубрин.

Эксперт отметил, что Россия и Беларусь свободно обмениваются информацией в области космических исследований.

"Есть определенные направления деятельности, которые касаются национальной безопасности. Есть определенные документы. Работа идет в рамках военно-технического сотрудничества. Все, что касается мирного космоса, направлений, которые могут использоваться в интересах народного хозяйства, здесь никаких секретов друг от друга нет. Мы активно этим пользуемся", - отметил эксперт.

"Например, белорусские технологии широко используют на российских космических аппаратах. Это технологии, касающиеся оптико-электронных систем. Есть очень серьезные наработки по двигателям. Двигатели, имеется в виду, не маршевые, а до выведения которые работают в космосе. В свою очередь российская сторона точно так же не скрывает никаких своих разработок, касающихся маршевых двигателей, новых технологий по радиолокационному оптико-электронному взаимодействию. Здесь очень тесное взаимодействие идет", - сказал он.

"Другое дело, оно могло бы быть и шире, и больше. Но часто это зависит не от технологий, не от разработчиков, а от субъективных факторов, которые влияют, в том числе и финансирования", - подытожил замгоссекретаря Союзного государства.