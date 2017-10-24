Сайты госорганов Беларуси должны будут предусматривать версию для инвалидов по зрению

В положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций в Беларуси вносятся изменения и дополнения.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 октября 2017 года №797, размещенном на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

В частности, информация на ресурсах должна быть представлена на двух государственных языках - русском и (или) белорусском, за исключением текстов нормативных правовых актов (извлечений из них), которые приводятся на языке их принятия (издания), и форм (бланков) документов, необходимых для обращения за осуществлением административных процедур, которые представляются на языке их установления.

Также обязательным является наличие рубрики о порядке подачи заявлений об осуществлении административных процедур в электронной форме.

Кроме того, интернет-сайты госорганов и организаций должны предусматривать версию (поддерживать специальные технологии) для инвалидов по зрению и быть совместимы с различными веб-браузерами. Основные пункты настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2019 года.