Сайты госорганов Беларуси должны будут предусматривать версию для инвалидов по зрению
Технологии
24 октября 2017
АА
В положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций в Беларуси вносятся изменения и дополнения.
фото БелТИЗ
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 октября 2017 года №797, размещенном на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.
В частности, информация на ресурсах должна быть представлена на двух государственных языках - русском и (или) белорусском, за исключением текстов нормативных правовых актов (извлечений из них), которые приводятся на языке их принятия (издания), и форм (бланков) документов, необходимых для обращения за осуществлением административных процедур, которые представляются на языке их установления.
Также обязательным является наличие рубрики о порядке подачи заявлений об осуществлении административных процедур в электронной форме.
Кроме того, интернет-сайты госорганов и организаций должны предусматривать версию (поддерживать специальные технологии) для инвалидов по зрению и быть совместимы с различными веб-браузерами. Основные пункты настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2019 года.
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