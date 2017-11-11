Технология фотопечати натяжных потолков в компании Ferico

Натяжные потолки с фотопечатью в Минске и других регионах страны становятся все более популярными за счет того, что способны создать в помещении неповторимую атмосферу.

Фотопечать на потолке может быть выполнена в виде картины известного художника, изображения природы, портрета любого человека, что сделает интерьер действительно уникальным. Сегодня очень востребованы изображения с небом и космосом, рассветом и закатом, а также героями мультипликационных фильмов, которые так нравятся детям.

Способы фотопечати

Выбранный клиентом рисунок наносится на глянцевое, матовое или сатиновое полотно двумя различными способами: с помощью экосольвентной или ультрафиолетовой печати. Расскажем о них подробнее.

Экосольвентная печать предполагает нанесение изображения исключительно на белое полотно (на всю площадь либо на отдельный участок). Такой способ отличается экологичностью и высоким качеством изображения. Натяжные фотопотолки с экосольвентной печатью создаются специалистами компании Ferico на собственном японском станке, что позволяет достичь максимально высокого качества изображения.

Ультрафиолетовая печать позволяет наносить изображение на полотно любого цвета с помощью специальных чернил, которые образуют прочную пленку под воздействием ультрафиолета. Такой способ отличается высокой степенью цветопередачи, а изображение является износоустойчивым и прочным.

Особенности продукции Ferico

Наша компания обладает собственным оборудованием для производства фотопотолков с использованием полотна любой фактуры (матового, глянцевого, сатинового). Мы предлагаем экосольвентную и ультрафиолетовую печать, используем экологически безопасные краски, которые обладают устойчивостью к воздействию влажности и УФ-лучей. Благодаря этому рисунок будет сохранять свою яркость и внешний вид очень долгое время.

Перед тем как купить потолок с фотопечатью в нашей компании, Вы можете заказать изготовление пробного фрагмента в реальном масштабе на отрезе полотна выбранной фактуры (отрез составляет примерно 40 на 40 см). Это позволит Вам убедиться в высоком качестве цветопередачи и изображения еще до момента изготовления и установки фотопотолка. Монтаж натяжных потолков с фотопечатью осуществляется нашими профессиональными специалистами в течение двух дней.

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