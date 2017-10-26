В Китае запустили производство гибких дисплеев

Китайская компания BOE объявила о запуске первой в стране линии по производству дисплеев на органических светодиодах. Таким образом Китай стал второй в мире страной после Республики Корея, где осуществляется серийное производство гибких дисплеев.

Первая партия OLED-дисплеев уже поставлена Huawei, Vivо, Xiaomi, ZTE и другим китайским компаниям, которым раньше приходилось закупать аналогичную продукцию у Samsung.

По словам вице-президента компании BOE Чжан Юя, производство дисплеев с применением технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) шестого поколения осуществляется на базе компании в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая. OLED-дисплей обладает многими преимуществами, включая высокую яркость, контрастность, а также меньшие габариты и вес. Толщина продукции компании - всего 0,03 мм.

Запуск второй подобной производственной линии в городе Мяньян провинции Сычуань запланирован компанией на 2019 год. По прогнозам экспертов, в ближайшие год-два на китайский рынок могут поступить гаджеты со сгибающимся экраном, пишет БЕЛТА.