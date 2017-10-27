Правительство направило на рассмотрение президента новую редакцию декрета о Парке высоких технологий

Правительство направило на рассмотрение главы государства проект обновленного декрета о Парке высоких технологий.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

В 2016 году объем производства компьютерных программ составил около 940 млн долларов, в 2017 году ожидается превышение 1 млрд долларов.

Анатолий Калинин подчеркнул, что быстрая смена технологий в сфере ИКТ требует постоянных инвестиций, в том числе зарубежных. За 9 месяцев 2017 года привлечение прямых иностранных инвестиций по отрасли составило 100 млн долларов, по году прогнозируется выйти на 130 млн долларов. При этом обеспечен положительный результат внешнеэкономической деятельности Минсвязи.

В сфере электросвязи продолжается строительство сети сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения 4G. До конца 2018 года планируется обеспечить сотовой связью стандарта LTE все населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. человек.

"В текущей пятилетке планируется построить около 10 тыс. км волоконно-оптических линий связи и обеспечить потребителей услугами широкополосного доступа на скорости до 100 Мбит/с, то есть увеличить скорость в разы", – сказал Анатолий Калинин.

Стандартом для новых домов и квартир станет система "Умный дом". Население сможет удаленно управлять различными системами и приборами в своем доме.

Для размещения государственных информационных ресурсов и оказания услуг с использованием так называемых облачных сервисов построены центры обработки данных, отвечающие самым современным требованиям.

Создана система электронного документооборота госорганов, т.е. сформирован базовый компонент электронного правительства.

Кроме того, будет продолжена реализация таких проектов, как создание электронной школы, электронного рецепта, системы мониторинга товарно-транспортных потоков, передает БЕЛТА