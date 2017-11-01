Близнецы взломали IPhone X за минуту

Известная система распознания лиц Face ID, установленная в новом смартфоне Apple iPhone X, не прошла проверку близнецами.
Сперва один из братьев регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому. Выяснилось, что второй близнец без проблем может разблокировать устройство. Две пары близнецов поочередно пытались "обмануть" Face ID, чтобы исключить возможность ошибки, и системе ни разу не удалось распознать владельца правильно.
Это уже не первая проблема, связанная с Face ID. Ранее стало известно, что эта функция может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Досадный сбой произошел и на презентации iPhone X в сентябре — тогда старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не сразу удалось заставить Face ID сработать, сообщили РИА Новости.
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