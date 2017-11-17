Раздвижные балконные рамы: прошлый день или актуальная классика остекления

Раздвижные балконные рамы представляют собой оконную конструкцию, в которой створки открываются в сторону, наподобие двери-купе. Чаще всего такие рамы заказывают, если балкон очень маленького размера или семейный бюджет сильно ограничен.

«С началом ремонта квартиры в нашу семью пришли конфликты. Сейчас дело дошло до балкона, и мы с мужем снова спорим. Мне очень нравятся раздвижные балконные рамы. Видела такие у знакомых в Минске. Смотрится стильно, не занимает пространство при открытии и вкладывается в наш бюджет. Но муж категорически против такой конструкции. Причем он даже не приводит конструктивных аргументов, просто говорит, что это вчерашний день, и настаивает на своем. Расскажите, пожалуйста, действительно ли сейчас есть что-то более оптимальное и в каких случаях все-таки имеет смысл установить именно раздвижные балконные рамы.

Катерина, Молодечно».

Мы бы не были так категоричны в вопросе раздвижных балконных рам. Эта конструкция все еще пользуется популярностью в Минске и на то есть объективные причины. О плюсах и минусах раздвижных балконных рам рассказывают специалисты компании a-proekt.

Плюсы раздвижных балконных рам

Раздвижные балконные рамы представляют собой оконную конструкцию, в которой створки открываются не «на себя», как в обычных окнах, а в сторону, наподобие двери-купе. Чаще всего такие рамы заказывают, если балкон очень маленького размера или семейный бюджет сильно ограничен. Специалисты компании a-proekt выделяют следующие преимущества:

Экономия пространства. Это важно, когда речь идет о старом жилом фонде, которого в Минске довольно много. Балконы, например, в хрущевках не могут похвастаться большой квадратурой, и здесь идет борьба за каждый сантиметр. По аналогии со шкафом-купе оконные рамы открываются в сторону, не причиняя никакого дискомфорта во время эксплуатации. Так на балконе можно спокойно организовать различные полочки и шкафчики для хранения — дверки не будут мешать открытию-закрытию. Как минимум не придется ничего убирать с подоконника, чтобы просто открыть окно.

Экономия бюджета. Такие компактные и легкие конструкции отличает недорогая стоимость. Можно узнать цены на раздвижные балконные рамы на сайте компании — a-proekt.by.

Стильный дизайн. Несмотря на бюджетную стоимость, раздвижные системы для балкона имеют привлекательный внешний вид. Отсутствие выступающей ручки, четкие линии — такая конструкция будет стильно смотреться в любом интерьере, особенно в современных стилях, как лофт или минимализм.

Легкость и надежность. Раздвижная рама — это довольно легкая конструкция, которая не оказывает большой нагрузки на парапет балкона. Этот момент важен при обустройстве балкона в старом доме с металлическими перилами, неспособными выдержать большой вес. При этом раздвижная рама надежно защищает помещение от ветра и осадков.

Минусы раздвижных балконных рам

Если говорить о минусах, то специалисты компании a-proekt рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

Невозможность утепления балкона. Раздвижные системы не обладают 100%-ой герметичностью. Между створками, как правило, остается небольшой зазор, который пропускает воздух с улицы. Именно поэтому на таком балконе зимой довольно холодно. Даже если вы утеплите стены, температура в помещении будет некомфортной. Скажем, устроить на балконе рабочий кабинет в таком случае не получится.

Затрудненная уборка. Этот пункт, наверное, больше зависит от компании, которая занимается остеклением. В некоторых случаях специалисты допускают просчеты и делают, например, три большие створки вместо четырех маленьких. С визуальной точки зрения все смотрится эстетично, но когда вы захотите помыть окна снаружи, может получиться так, что дотянуться до середины окна без специальных инструментов окажется невозможно. Также иногда приходится вытаскивать окна из рамы, чтобы помыть их, и без мужской помощи здесь не обойтись.

Отличие раздвижных балконных рам от распашных конструкций из ПВХ

Если вы не знаете, какое остекление выбрать для балкона (раздвижную раму или распашную), то следует определить, что для вас в приоритете.

Пространство. Раздвижные рамы экономят пространство, в то время как распашные окна открываются вовнутрь комнаты и занимают определенное количество места.

Цена. Раздвижные рамы несколько дешевле, чем распашные пластиковые рамы a-proekt. Однако, если цена это единственное, что для вас является решающим фактором, советуем все-таки не торопиться, а следить за акциями на сайте компании a-proekt. Акционные цены на окна ПВХ не намного уступают по стоимости раздвижным системам.

Стиль. О вкусе можно долго спорить, но все-таки раздвижные рамы смотрятся элегантнее и больше подойдут по духу для современного интерьера.

Простота уборки. Распашные окна гораздо проще и безопаснее в уборке. Вы сможете спокойно встать на стул, чтобы дотянуться до самого верха, и при этом не бояться упасть, так как створка по сути находится в доме. Мытье раздвижных рам порой напоминает экстремальный вид спорта и требует либо специальных инструментов, либо вызова клининговой компании.

Микроклимат. Распашные окна имеют полную герметичность и именно их нужно устанавливать при остеклении, если вы хотите сделать на балконе полноценную комнату. Если же вы не планируете использовать балкон в холодное время года и не будете его утеплять, то переплачивать за распашную систему нет смысла.

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