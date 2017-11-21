Курс биткойна продолжает бить рекорды

Курс биткойна, преодолевший в минувшие выходные отметку в 8000 долларов, продолжил бить рекорды
фото: tiroz.org
Согласно данным CoinDesk.com, в понедельник курс криптовалюты увеличился на 2,8%, поднявшись до отметки в 8255,2 долларов, пишет swissinfo.ch. Биткойн подорожал более чем на 700% с конца прошлого года.
За прошедшую неделю курс криптовалюты подскочил на 17% благодаря тому, что ожидавшееся разделение блокчейна биткойна на две цепи (хардфорк) не состоялось. Продолжающийся рост курса биткойна аналитики связывают с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов после объявления биржевым оператором CME о планах запуска фьючерсов на биткойн уже в декабре.
Кроме того, платежная система Square Cash на прошлой неделе сообщила, что "небольшое число" ее пользователей смогут покупать биткойны напрямую из приложения системы для смартфонов.
"Мы уверены, что криптовалюта может серьезно повлиять на способность частных лиц участвовать в глобальной финансовой системе, и мы рады узнать больше об этом", - говорится в заявлении Square.
На прошлой неделе председатель совета директоров Square Джек Дорси, также являющийся главным исполнительным директором Twitter, заявил, что хотел бы, чтобы "не только Square, но и Twitter, обращали внимание на такие технологии, как блокчейн и криптовалюты".
Тем временем, признанные эксперты финансовой отрасли продолжают высказываться о биткойне и всем рынке криптовалют, как о "пузыре".
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