В Беларуси создали комиссию по информационной безопасности
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
21 ноября 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере». Комиссия будет работать при Совете безопасности.
фото: Tripwire
Комиссия будет анализировать состояние безопасности в информационной сфере и деятельность государственных органов и других организаций в этой области, готовить предложения по изменениям в законодательстве, анализировать и выявлять угрозы в информационной сфере, координировать защиту «критически важных объектов информатизации».
Председателем комиссии стал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в нее вошли представители Администрации Президента, заинтересованных государственных органов (предстедатель КГБ Валерий Вакульчик, Министр обороны Андрей Равков, Министр внутренних дел Игорь Шуневич), депутаты Палаты представителей, руководители некоторых СМИ и Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.
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