В Беларуси создали комиссию по информационной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере». Комиссия будет работать при Совете безопасности.

Комиссия будет анализировать состояние безопасности в информационной сфере и деятельность государственных органов и других организаций в этой области, готовить предложения по изменениям в законодательстве, анализировать и выявлять угрозы в информационной сфере, координировать защиту «критически важных объектов информатизации».

Председателем комиссии стал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Также в нее вошли представители Администрации Президента, заинтересованных государственных органов (предстедатель КГБ Валерий Вакульчик, Министр обороны Андрей Равков, Министр внутренних дел Игорь Шуневич), депутаты Палаты представителей, руководители некоторых СМИ и Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.