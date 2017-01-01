Серена Уильямс выходит замуж за основателя социальной сети Reddit
Стиль жизни
30 декабря 2016
АА
Американская теннисистка Серена Уильямс удивила всех неожиданной новостью – 35-летняя спортсменка в ближайшем будущем собирается стать женой 33-летнего бизнесмена в сфере IT Алексиса Оганяна.
фото: spletnik.ru
О состоявшейся помолвке влюбленные сообщили на сайте reddit.com, создателем которого является Оганян, пишет «Сплетник».
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