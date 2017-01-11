Лондонский Альберт-Холл продает места в ложе рядом с королевой
Стиль жизни
10 января 2017
АА
Лондонский зал Альберт-Холл выставил на продажу одну из лож бельэтажа. За места поблизости от королевской семьи новому владельцу придется выложить немалую сумму — 2,5 млн фунтов.
«Продажа десятилетия», — так окрестил предложение о покупке одной из лож знаменитого лондонского зала Альберт-Холл менеджер агентства элитной недвижимости Harrods Estates Николас Шоу. «Из нее открывается завидный вид на сцену и зрительный зал», — отметил Шоу в интервью The Telegraph, пишет РБК.
Право смотреть представления бок о бок с британской королевой обойдется будущему владельцу ложи недешево. На продажу она выставлена по цене в 2,5 млн фунток. The Telegraph отметило, что подобная цена в десять раз превышает стоимость среднего дома в Англии. Николас Шоу выразил надежду, что ложа достанется настоящим ценителям искусства. А Ричард Литтлтон, занимавший пост президента Альберт-Холла в 2010-2011 годах, отметил, что ложа не должна быть продана тем, кто использовал бы ее для коммерческой наживы.
Ложа Альберт-Холла выставляется на продажу не в первый раз. Так, в 2011 году пять мест на втором ярусе продавались за 550 тыс. фунтов, а в 2008-м отсек на десять гостей — за 1,2 млн фунтов. «Места, как это было учреждено в королевской хартии 1861 года, являются частной собственностью», — отметил пресс-секретарь Альберт-Холла.
В 2017 году Альберт-Холл станет площадкой ряда громких событий. Здесь, например, пройдут церемония вручения премии BAFTA, концерт Titanic Live и выступление Королевского филармонического оркестра с программой «Музыка Бонда».
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