Исследование: жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением

Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что для большинства пользователей жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением. Так, 45% опрошенных признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Такая же доля респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают меньше, чем они рассчитывали.

Люди приходят в социальные сети с определенными позитивными целями: 74% среди основных назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 68% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты. Среди контента, который пользователи размещают чаще всего, — рассказы о своих хобби (68%), посещенных событиях и вечеринках (53%), а также фотографии из отпуска и позитивная информация, вызывающая улыбку (по 46%).

На деле жизнь в социальных сетях сопряжена с множеством раздражителей: первое место здесь уверенно занимает реклама (она досаждает 80% опрошенных), однако многие неприятные факторы связаны с непосредственным окружением пользователя. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (62% признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска (49%), даже собственные счастливые воспоминания (43% рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее).

Предыдущее исследование социальных сетей показало, что 78% людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы покинуть эти сервисы. В основном их останавливает страх потерять контакты с друзьями и собственные «цифровые воспоминания»: посты, фотографии, видеоролики и т. д. «Лаборатория Касперского» разрабатывает приложение FFForget, которое устранит такую проблему: благодаря этой программе решение об удалении своих аккаунтов можно будет принимать более свободно и независимо от третьих лиц.

«Наши отношения с социальными сетями превратились в порочный круг, — комментирует Евгений Черешнев, руководитель управления по социальным медиа «Лаборатории Касперского». — Мы посещаем такие сайты, чтобы рассказать о радостных событиях, но тем же заняты и все вокруг. Мы оказываемся окружены фотографиями и постами счастья. Велик соблазн решить, что наши друзья живут веселее нас самих. Из-за этого люди чувствуют себя подавленными, многие задумываются о том, чтобы уйти из соцсетей. Но тут мы попадаем в ловушку: уже слишком много дорогих моментов хранятся в социальных сетях, и мы боимся их потерять».

Новое приложение FFForget даст возможность создать резервную копию личных данных, их зашифровка и загрузки в облако. Доступ к контенту можно будет настроить для друзей или родных. Выпуск приложения запланирован на 2017 год, точная дата зависит от интереса со стороны аудитории.