Логомания вернулась в моду

Щедро усыпанная стразами надпись John Richmond на джинсах, еще более блестящая «маркировка» на велюровой олимпийке, китчевая буквенная пряжка на ремне — в 90-х и начале нулевых без лишних слов сообщать всему миру, что на тебе надето, было в порядке вещей, пишет РБК. Нагрянувший в 2008-м мировой экономический кризис призвал к благоразумию и, как следствие, скромности. Наступила эра абсолютного минимализма, объявленная назначенной на пост креативного директора Céline Фиби Файло, а некогда почитаемая логомания, как и многие другие тренды последнего десятилетия ХХ века, стала синонимом дурновкусия. Новоявленные российские героини модной индустрии, затянутые в Chloé и Marni, штурмом бравшие западные недели мод, в интервью иностранному глянцу давали «зарисовки» из своего детства, в которых не последняя роль отводилась «брендированным» свитерам и дениму.

И вот ведь какая ирония: столько лет журя и распиная «безвкусицу», после минимализма и краткосрочного увлечения романтикой мода решила вернуться именно к ней. То ли свое взяла ностальгия (дети 90-х уже совсем не дети, хотя старательно отрицают очевидное, а потому поддерживают тренды, отсылающие к «золотым годам», будь то чокеры или джинсовые комбинезоны), то ли опостылела бессмысленная гонка за недостижимым совершенством, но в обойму вернулся самый настоящий китч. А вместе с ним и логомания.

Вообще-то, все началось с сарказма. Brian Lichtenberg и другие бренды так называемой уличной одежды, словно сговорившись, стали штамповать на толстовках и футболках логотипы-карикатуры: Homies вместо Hermès, Bucci вместо Gucci, Ballin вместо Balmain — и все это разлеталось не хуже горячих пирожков (не в последнюю очередь потому, что и стоило не в пример дешево). Люксовый сегмент вполне справедливо рассудил, что частично своей популярностью эти текстильные пародии обязаны именно ему, поспешил воспользоваться ажиотажем — и лого триумфально вернулось на подиумы (к слову, в какой-то момент тенденцию поддержал даже Céline). Не перестав при этом быть симптомом плохого вкуса. Просто последний неожиданно стал ценнее хорошего.

Да, неся эмблему бренда (не больше одной!), можно недолго почувствовать себя рекламным щитом. При этом за «работу» по продвижению марки в массы вас, естественно, никто финансово не поощряет: платите как раз-таки вы — когда приобретаете вещь. Но не относитесь к этому слишком серьезно. Одежда — не бизнес (если только вы не дизайнер или модель), скорее уж позиция. Так почему бы во всеуслышание не заявить о том, что вам нравится Gucci?