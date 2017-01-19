Названы самые стильные звезды премии People's Choice

Церемония вручения премии People's Choice, которая состоялась в Лос-Анджелесе. По версии ET Online, в список лучших попала певица и актриса Дженнифер Лопес в платье Reem Acra.

Удачным считается и брючный костюм Veronica Beard, в котором на красной дорожке можно было увидеть актрису Руби Роуз. Актриса Блейк Лайвли покорила обозревателей своим платьем Elie Saab, пишет "Газета.Ру".

Высокую оценку получила и актриса Приянка Чопра в наряде Sally La Pointe. Кроме того, не осталась без внимания актриса Кристен Белл в комбинезоне Rasario. В список также попала актриса София Вергара в наряде Marchesa.

Еще один список самых стильных знаменитостей опубликовала газета Daily Mirror. В рейтинг попали Лопес, Лайвли и Роуз. Помимо этого, отмечены наряды участниц группы Fifth Harmony и актрисы Виктории Джастис.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп появился на публике впервые после завершения процедуры развода с актрисой Эмбер Херд. Артист пришел на церемонию вручения премии People's Choice, где ему вручили приз «Любимая икона кино».