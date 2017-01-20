10 простых правил общения с пожилыми родителями

Если вы не будете ждать удовольствия от взаимодействия с пожилыми родственниками, вероятность, что вы его все же получите, повышается.

Саша Галицкий — художник и арт-терапевт из Израиля. Последние 15 лет он ведет студии деревянной скульптуры и рисунка для людей в возрасте от 70 до 100 лет. Недавно Галицкий провел мастер-класс в Москве и рассказал Афиша Daily, как общаться с очень пожилыми родителями, бабушками и дедушками.

Не ждать удовольствия от общения

Если вы не будете ждать удовольствия от взаимодействия с пожилыми родственниками, вероятность, что вы его все же получите, повышается. Удовольствие можно получить от себя. Например: если меня ждет тяжелый разговор с родителем, я должен удержаться от собственного гнева. Одну секунду мне будет тяжело, а все остальное время я буду получать удовольствие от того, что сдержался. Это такая детская игра, которая называется «слабо»: Слабо удержаться? Слабо не злиться?

Я работаю с пожилыми людьми последние 15 лет. Когда они начинают меня есть, я стараюсь сдерживаться, а потом понимаю, что обижаться не на кого: это не просто наши родители, это мы с вами через 20, 30, 40 лет.

Рулить

Мы привыкли, что родители управляют нами. Они сильные люди, и совет дадут, и помогут. Но вдруг наступает момент, когда нужно взять руль на себя: теперь ты сильный и должен управлять ситуацией.

Они хотят, чтобы мы были успешными. Если я прихожу к родителям и начинаю жаловаться, они уже не могут ничем мне помочь. Поэтому я разделил две правды: есть правда хорошая и есть правда, которую им лучше не знать никогда. Наше благополучие — залог их успеха, об этом нужно все время помнить.

Не пытаться их менять

Когда мы были маленькими, взрослые здорово поели нам мозг рассказами о соседском мальчике, который лучше учится и слушается родителей. Когда они становятся пожилыми, мы начинаем отвечать им тем же: «Смотри, соседка каждый день гуляет, а ты целыми днями дома сидишь». Мы пытаемся их исправить, хотя нужно принимать их такими, какие они есть.

Не нужно пытаться в них что-то впихнуть, они уже не подлежат модернизации. Мы можем их только принять. Если человек курил до 80 лет, скорее всего, он уже не бросит. Как шутит один мой подопечный: «Я делаю дыхательные упражнения, пока сигареты не кончатся».

Знать их «технические характеристики»

Нужно абсолютно точно знать, с кем мы имеем дело. Надо понять, что такое человек не видящий, не слышащий, не могущий встать. Чтобы понять, что такое слепой человек, попробуйте очутиться на его месте: хотя бы порисуйте в темноте.

Наши старшие родственники каждый день видят, как уменьшаются их возможности. На мои уроки приходит суперуспешный человек 80 с чем-то лет — в прошлом бизнесмен, создатель сети магазинов в Израиле. Он подходит ко мне со слезами и спрашивает: «Ты мне поможешь?» Он страдает из-за постоянного уменьшения своих сил.

Они борются со стрессом. Один из моих учеников носит на спине устройство вроде металлической раскладушки, с которой он ходит весь день и которая держит ему позвоночник. На ночь он эту конструкцию снимает, но поворачиваться ему уже нельзя.

Другой мой подопечный однажды спросил, может ли он сидеть не справа, а слева от соседа. Оказалось, ему не нравится, как сосед поет. Когда я спросил, какая разница, с какой стороны сидеть, он ответил: «Правым ухом я уже не слышу». Нам нужно пытаться понимать и учитывать эти вещи.

Представьте на минуточку, что ваши родители постепенно переводят свой режим из автопилота на ручное управление. Они начинают пить таблетки по часам. Средняя продолжительность жизни сейчас — 80 лет. 5 из них человек болен и пару лет он нуждается в помощи. Нужно просто принять это и понять: окей, это нормальная история, плата за долгую жизнь.

Не вступать в конфликт

Я этому сам долго учился. Есть бронебойный снаряд, который пробивает любую шкуру: «Я в твоем возрасте был, а ты в моем — еще нет». И это действительно так.

Агрессия пожилых людей приходит от неудовлетворенности собой. Когда ты принимаешь причину агрессии, когда ты улыбаешься пожилому родственнику и не отвечаешь на его выпады, агрессия спадает. Если ответил — пропал.

Конечно, нужно уметь менять темы разговора, менять вектор. Попробуйте, например, в спокойной ситуации в разговоре с родителями взять и поменять тему. Это упражнение поможет вам в ситуации конфликта.

Сострадать, но не жалеть

Сострадание — очень важная вещь. Причем нужно различать сострадание и жалость — это небо и земля. Жалость обезоруживает нас: жалея человека, мы, как правило, ничем не можем ему помочь. А сострадание может быть разным, в том числе циничным или деятельным.

Не спорить

Есть много моментов, когда очень хочется ответить. Одна из моих учениц заставила меня купить тяжеленную доску, мы два года выпиливали из нее скульптуру. Она потом жаловалась на меня всем: смотри, какую тяжелую работу он мне дал. Я все это слышал и не отвечал. Я не могу напомнить ей: «Ты меня об этом просила», — она этого просто не помнит. Когда ты понимаешь, с кем имеешь дело, все становится гораздо проще. Ты получаешь отрицательную энергию, перерабатываешь ее в себе и отдаешь положительную.

Управлять впечатлениями

Когда мы молоды, у нас очень много впечатлений, а с возрастом их становится все меньше. Все, что отвлекает пожилых от невеселого образа жизни, очень важно. Они сидят перед домами на скамейках и обсуждают соседей именно потому, что им не хватает впечатлений.

Когда мы касаемся темы о том, как уберечь стариков от мошенников, все советы связаны с укреплением обороны: поставить железную дверь, камеру, запретить им подходить к двери. На самом деле ответ очень простой: их надо занять.

Нужно приглядываться к человеку, подсовывать ему что-то. Если хочешь, чтобы старик рано ушел, просто посади его на стул и начни сдувать пыль — долго не просидит. Тетя моя, например, любила перепечатывать стихи Пушкина на старом компьютере. Или другая моя знакомая — 80-летняя бабушка — уже не слышит ничего, зато плавает пятью стилями в бассейне. Хорошо, когда есть общение с внуками — главное, чтобы внукам это не навредило.

Ко мне приходят ученики и говорят: как быстро время прошло, я и не заметил. Ежедневно приходят 40 человек. Когда начинается интеракция между ними — это тоже обмен впечатлениями. Они обсуждают и меня — это нормально. Один из подопечных мне сказал: «Ты для меня как две рюмки водки».

Впечатления бывают разные, не всегда хорошие. Однажды мои клиенты выволокли стулья на балкон и смотрели, как человека вылавливают из бассейна и увозят на скорой, — это тоже впечатление. Мы можем постараться сделать так, чтобы впечатления были только хорошие, но мы не всесильны.