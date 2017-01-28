Швейцарские часы показали рекордное снижение продаж в мире
Стиль жизни
27 января 2017
АА
В прошедшем году экспорт часов из Швейцарии снизился максимальными темпами за 7 лет.
pryanik-app.net
Экспорт швейцарских часов в Россию за два года обвалился на 44,3%. Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности, пишет Forbes.
Если в 2014 году было поставлено часов на 276,5 млн франков, в 2015 году — на 196,4 млн франков, то в 2016 году — лишь на 154 млн франков.
В целом экспорт швейцарских часов упал на 9,9% в 2016 году, падение стало максимальным за семь лет. Этот показатель стал худшим со времен кризиса 2009 года, отмечает Bloomberg. В денежном выражении экспорт снизился до 19,4 млрд франков (19,4 млрд) в декабре. Общее количество часов, экспортируемых в 2016 году, снизилось до 25,4 млн штук, что также является самым низким показателем с 2009 года.
Агентство отмечает, что падение экспорта происходит на фоне кампании китайского правительства по борьбе с коррупцией и сокращения потребления в Гонконге в последние годы. Так Richemont потратил более 200 млн евро (215 млн долларов) на то, чтобы выкупить непроданные часы, и сократил около 200 человек на часовом заводе, производящем Cartier, Vacheron Constantin и Piaget.
На заре карьеры — будь то в банковском деле, юриспруденции, консалтинге или бухгалтерском учете — вы обнаружите, что все ваши коллеги не менее умны и трудолюбивы, чем вы, и поймете, что для профессионального успеха нужно что-то еще.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.