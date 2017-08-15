Разрушительная мода: о чем стоит подумать, прежде чем купить новую вещь

В среднем во всём мире люди ежегодно покупают на 60% больше вещей, чем 15 лет назад, а старую поношенную или вышедшую из моды одежду выбрасывают.

Глобальное потепление, загрязнение воздуха, болезни органов дыхания — вот что приносит миру модная индустрия вместе с тоннами хлопковых маек, полиэстеровых спортивных костюмов и синтетическими платьями. Современные материалы почти не разлагаются, а чтобы произвести их, требуются химикаты, вредные для окружающей среды. «Секрет фирмы» рассказывает, как мода портит экологию.

Слишком быстрый рост производства ведёт к загрязнению воздуха

С 2000 по 2014 год глобальное производство одежды удвоилось, а продажи выросли с $1 трлн в 2002 году до 1,8 трлн долларов в 2015 году. По прогнозам Greenpeace Germany, к 2025 году в мире будут продавать одежды на 2,1 трлн долларов в год.

В среднем во всём мире люди ежегодно покупают на 60% больше вещей, чем 15 лет назад, а старую поношенную или вышедшую из моды одежду выбрасывают. Это огромный объём текстильных отходов.

По данным Агентства по охране окружающей среды, за год 84% ненужной одежды в США оказывается либо на свалке, либо на мусоросжигательном заводе. По оценкам организации, утилизация всех этих изделий создаёт такой же объём вредных выбросов, как 7,3 млн автомобилей.

Прочность современных материалов создаёт проблемы с их утилизацией

Спрос на синтетические волокна растёт с каждым годом. В 2016 году в производстве одежды было использовано 21,3 млн тонн полиэстера — почти в два раза больше, чем шесть лет назад. Из полиэстера делают спортивную одежду, подкладки, платья, брюки и куртки. Этот материал износостойкий, хорошо сохраняет цвет, быстро сохнет, держит форму и разлагается сотни, а то и тысячи лет.

Полиэстер получают в процессе переработки нефтепродуктов. Сначала из нефти и газа добывается полимер полистирол. Из него получаются полиэфирные волокна, которые охлаждаются, переплетаются и растягиваются для получения необходимой плотности. Предприятия по производству текстиля генерируют массу опасных отходов.

Переработка нефтепродуктов приводит к выбросу в атмосферу летучих органических соединений, твёрдых частиц и вредных кислотных газов, например хлороводорода. Все они вызывают и усугубляют заболевания органов дыхания. Кроме того, вещества, которые используются при производстве полиэстера, попадают в сточные воды.

Экологи пытаются поощрять производителей забирать изношенные вещи на переработку. Однако, согласно данным менеджера по сознательному потреблению H&M Генриху Лэмпу, только из 0,1% всей одежды, которую собирают благотворительные организации для переработки, создаются новые вещи. И только одна пятая от всего количества одежды, отданной благотворительным организациям, попадает к новым хозяевам. «Чтобы разобрать эту гору отбросов, не хватит нуждающихся людей в Америке», — объясняет профессор по международному бизнесу Джорджтаунского университета Пьетра Риволи.

Уничтожение тканей приводит к загрязнению окружающей среды

Натуральные волокна тоже небезопасны. Хлопчатобумажные, льняные, шёлковые и полусинтетические ткани делаются из целлюлозы на основе древесных волокон: вискозы, лиоцелла или модала. При сжигании эти волокна выделяют парниковый газ — метан. Он пагубно влияет на климат.

По данным волонтёрского сообщества Global Methane Initiative, более трети антропогенного потепления сейчас происходит именно из-за выбросов метана, а к 2020 году их мировые объёмы увеличатся на 15%.

Одежда не разлагается так же быстро, как пищевые продукты, даже если сделана из натуральных материалов. В процессе производства они проходят массу неестественных процессов, прежде чем превращаются в одежду: отбеливаются, окрашиваются и вымываются в химических ваннах. В итоге токсины попадают в воздух и грунтовые воды, а затем оказываются в организме человека. Они способствуют появлению астмы, аллергии и онкологических заболеваний.

Плантации хлопка заливают пестицидами

Выращивание хлопка, одного из самых популярных и универсальных волокон, вредит экологии. Хлопок — это 40% всей одежды в мире, этот материал считается наиболее натуральным и безвредным. Действительно, при производстве ткани из хлопка выделяется в три раза меньше углекислого газа, чем в процессе производства полиэстера.

США — крупнейший экспортёр хлопка. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, при выращивании хлопчатника расходуется четверть от количества используемых в США пестицидов.

Также на его выращивание уходит 24% мирового запаса инсектицидов и 11% пестицидов.

Чтобы превратить любое сырьё в текстиль, используется около 8000 синтетических средств. Они попадают в водоёмы и становятся основным источником их загрязнения. В итоге каждый год текстильные компании портят десятки миллионов литров воды.

Солевые отложения Аральского моря, высохшего из-за экологической катастрофы, содержат массу ядохимикатов, которые использовались в сельском хозяйстве, в том числе при производстве одежды. Каждый год со дна моря поднимается более 75 млн тонн пыли и ядовитых — сульфатных и хлоридных — солей. Как итог — высокая детская смертность в этом регионе, вымирание флоры и фауны, распространение токсинов до Норвегии, Беларуси, Гренландии и других стран.