Даже если вам немного за 30. На ком женятся современные принцы

Таблоиды гадают, сделает ли принц предложение руки и сердца, и вспоминают, что именно в Африке состоялась помолвка его старшего брата.

Впрочем, предпосылок для свадьбы еще нет. Принц Гарри не может жениться без одобрения бабушки, причем письменного. По Закону о королевских браках от 1772 года британский монарх имеет право наложить запрет на брак членов его или ее семьи и обязан дать формальное согласие на свадьбу, чтобы предохранить фамилию от браков, которые могут понизить статус королевского дома. В 2013 году к закону была принята поправка: теперь королева может запретить неправильно жениться лишь шести членам своей семьи: принцу Чарльзу, принцу Уильяму, принцу Джорджу, принцессе Шарлотте, принцу Гарри и принцу Эндрю (это младший брат Чарльза). Так что прежде, чем услышать предложение, Меган Маркл должна будет познакомиться с Елизаветой II.

Понравится ли она королеве, неизвестно, но если королева не одобрит брак, то не потому, что Меган Маркл родом не из аристократической семьи.

В наше время для того, чтобы стать принцессой, не обязательно быть особой королевских кровей. Среди примеров — не только Кейт Миддлтон, но и многие другие, пишет «Газета.Ру».

Грейс Келли, принцесса Монако

APГрейс Келли и Фрэнк Синатра перед началом съемок в картине «Высшее общество», 1956 год

Не будучи особой королевских кровей, Грейс Келли все-таки происходила из влиятельной семьи. Ее отец Джон Б. Келли-ст. был троекратным олимпийским чемпионом по академической гребле, владел небольшой строительной компанией и занимался политикой, будучи членом Демократической партии.

Американская кинозвезда Грейс Келли начала актерскую карьеру в 1950-м на театральной сцене.

Уже в 1956-м, будучи голливудской звездой с несколькими картинами в фильмографии (их около десяти) и премией «Оскар», вышла замуж за князя Монако Ренье III, став десятой княгиней Монако. У пары родились трое детей (правящий сейчас князь Альбер II — сын Грейс Келли). В 1982 году княгиня трагически погибла: пережив удар за рулем автомобиля, она потеряла управление, попала в автокатастрофу и скончалась на следующий день.

Шарлин Уиттсток, принцесса Монако

Нынешняя княгиня Монако, супруга князя Альбера II — профессиональная пловчиха, выступавшая за команду ЮАР. Ее отец работал менеджером по продажам, а мать — тренером по плаванию и дайвингу. С принцем Альбером Шарлин познакомилась в 2000 году по время соревнований по плаванию, проходивших в Монако. Впервые они были замечены вместе в 2001-м, а жить вместе начали в 2006-м.

Тогда же они впервые открыто появились на публике — во время открытия зимних Олимпийских игр в Турине.

В июне 2010-го было объявлено о помолвке принца Альбера и Шарлин, будущая принцесса перешла из протестантизма в католичество, выучила французский язык и монегасский диалект и ознакомилась с европейским дворцовым протоколом. Бракосочетание состоялось в 2011 году. В 2014-м у пары родились близнецы.

Даниэль Вестлинг, принц Швеции, герцог Вестергетландский

Супруг шведской кронпринцессы Виктории — бывший фитнес-тренер и владелец сети спортзалов, состоявшей из трех точек. Персональным тренером принцессы он стал в 2001 году, а в 2008-м снял квартиру неподалеку от Дроттнингхольмского дворца. В феврале 2009-го пара получила официальное разрешение на брак от короля Карла XVI Густава и шведского правительства. Свадьба состоялась в 2010 году. Сейчас у четы двое детей.

София, принцесса Швеции, герцогиня Вермландская

София Хеллквист, профессиональная модель и участница телевизионных шоу, — супруга шведского принца Карла Филиппа. Дочь менеджера по маркетингу в области пластической хирургии и специалиста по подбору персонала в кадровом агентстве, София училась в Нью-Йорке, изучая бухгалтерское дело и преподавая йогу, затем в Стокгольме, где зарабатывала на жизнь, работая официанткой и снимаясь для журналов в бикини, а с принцем познакомилась в 2010-м совершенно случайно.

Будущие супруги обедали в одном ресторане, принц в своей компании, София в своей, когда выяснилось, что их друзья знакомы между собой. Застенчивое приветствие закончилось романом, в 2011-м молодые люди стали жить вместе, а в 2014-м наконец было объявлено о помолвке. В 2015 году состоялась свадьба, сейчас пара ожидает появления на свет второго ребенка.

Летисия, королева-консорт Испании

Супруга короля Филиппа VI, одна из самых элегантных представительниц европейских королевских семей, в прошлой жизни — журналист и телеведущая, в 2014 году стала испанской королевой (король Филипп VI ступил на престол после отречения своего отца Хуана Карлоса I). Девушка родом из Овьедо, дочь журналиста и медсестры, получила университетскую степень по журналистике, работала в газетах и теленовостях, в том числе вела репортаж из Нью-Йорка во время трагедии 11 сентября 2001 года,

а с принцем Филиппом познакомилась, будучи уже в разводе — ее первым мужем был писатель и преподаватель литературы. Известие о помолвке принца Астурийского и Летисии Ортис оказалось в 2003 году большим сюрпризом для испанцев. Свадьба состоялась в мае 2004-го. С тех пор Летисия выполняет представительские обязанности, а ее фото регулярно попадают в модные журналы — критики с восторгом комментируют ее элегантные наряды.

Мэри, кронпринцесса Дании

Супруга датского кронпринца Фредерика родом из Австралии. Она училась в Университете Тасмании, занималась рекламой и маркетингом, изучала французский язык и провела некоторое время в Париже в качестве преподавателя английского. С датским кронпринцем Фредериком она познакомилась с одном из пабов Сиднея во время Олимпийских игр 2000 года. Правда, о том, что он принц, она тогда не знала.

Молодые люди тайно поддерживали отношения на расстоянии, время от времени встречаясь, но уже в конце 2001-го датский таблоид Billed Bladet назвал Мэри подругой принца. В 2003-м королева Маргрете II дала согласие на брак, и в 2004-м состоялась свадьба. Сейчас у пары четверо детей, а Мэри входит в число самых стильных королевских особ.