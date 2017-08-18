Бриджит Макрон появилась на обложке Elle и рассказала о разнице в возрасте с мужем

Брижит старше Эммануэля Макрона на 25 лет. Когда-то 17-летний Макрон влюбился в 42-летнюю учительницу французского и через несколько лет женился на ней, и с тех пор они не расстаются. Многие осуждают их отношения и не верят в искренность пары.

В интервью Elle Макрон рассказала об истории их отношений: «Между нами не было ничего серьезного сначала. Меня беспокоили только мои дети, Себастьян, Лоуренс и Тифейн» (у Брижит трое детей от первого брака с банкиром Андре-Луи Аузиром, с которым она развелась в 2006-м). Она долго боролась с собой, чтобы не быть вместе с тогда еще молодым парнем Эммануэлем. Но сейчас уверена, что разрушила бы свою жизнь, если бы не приняла решение быть с ним.

«Конечно, мы завтракаем вместе с моими морщинами и его юностью. Но, не сделав этот выбор, я бы упустила всю свою жизнь. Мои дети приносили мне много радости, но для настоящего счастья мне не хватало его», - цитирует интервью Рeopletalk.

Макрон призналась, что ей трудно справляться с ненавистью, которая свалилась на нее после инагурации Эммануэля: «Я сказала себе: «Хорошо, ты не в самой лучшей ситуации, но ты справишься».

В начале агуста 170 тысяч французов подписали петицию против Брижит. Причиной такой «ненависти» стал особый статус Первой леди, которым могут наделить жену президента. Исходя из него, жена Эммануэля Макрона будет получать зарплату из государственной казны за свою работу. Сама же Брижит обещает французам, что не собирается брать деньги из государственного бюджета, а о своей деятельности будет рассказывать в интернете, «чтобы французы точно знали, что я делаю».