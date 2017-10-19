«Я тоже». На фоне скандала с Ванштейном мужчины тоже стали рассказывать о домогательствах

К акции с хэштегом #MeToo, запущенной в твиттере актрисой Алиссой Милано, которая призвала женщин рассказать о случаях сексуального домогательства и насилия, присоединились 300 тыс. мужчин

Это составляет 30% от общего числа участников кампании, развернувшейся в социальных сетях. Хэштег #MeToo («Я тоже») появился в твиттере на прошлой неделе и широко распространился по сети, сообщает «Газета. Ру» со ссылкой на The Telegraph.

Первоначально запустившая акцию Алисса Милано предложила пользовательницам соцсетей просто публиковать хэштег, чтобы это помогло понять, сколько женщин сталкиваются с насилием и домогательствами. Позднее они стали рассказывать об обстоятельствах этих происшествий.

В течение семи дней публикации с этим хэштегом сделали 1 млн человек. Среди них — Леди Гага и актер сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклз.