«Я тоже». На фоне скандала с Ванштейном мужчины тоже стали рассказывать о домогательствах
Стиль жизни
19 октября 2017
АА
К акции с хэштегом #MeToo, запущенной в твиттере актрисой Алиссой Милано, которая призвала женщин рассказать о случаях сексуального домогательства и насилия, присоединились 300 тыс. мужчин
фото: lady.tochka.net
Это составляет 30% от общего числа участников кампании, развернувшейся в социальных сетях. Хэштег #MeToo («Я тоже») появился в твиттере на прошлой неделе и широко распространился по сети, сообщает «Газета. Ру» со ссылкой на The Telegraph.
Первоначально запустившая акцию Алисса Милано предложила пользовательницам соцсетей просто публиковать хэштег, чтобы это помогло понять, сколько женщин сталкиваются с насилием и домогательствами. Позднее они стали рассказывать об обстоятельствах этих происшествий.
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