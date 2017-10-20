Если друг оказался вдруг… Как друзья влияют на ваш бизнес

… Преодолеть личностный кризис легче всего благодаря друзьям. Растеряешь их — и в конце пути окажешься у разбитого корыта. Больше всего страдает от одиночества тот, кто не знает искренней дружбы. Но друзья познаются в беде, а верные партнеры в кризис.
Вадим Махов, бывший председатель правления ОМЗ, за свою профессиональную жизнь убедился в том, что в кризисное время у него остается лишь четверть людей из его окружения, с кем он может проходить через тяжелые периоды. Он описывает этот момент так:
«Остаются люди, которые с тобой так же, как ни в чем не бывало. Вот так познаешь партнеров и друзей. Эти люди чувствительны к тому, что мы называем эмоциональным интеллектом. Потому что они ценят людей не на основе позиций или на основании источника власти, который называется «обладание и контроль за ресурсами». Они ценят людей за их творческое мышление, за то, что с ними просто интересно».
Описывая роль своего окружения, Михаил Фридман говорит, что ему повезло с друзьями и партнерами, которые на протяжении десятилетий остаются рядом друг с другом. Фридман уделяет большую роль своему окружению, как в кризис, так и в спокойные времена. Свое окружение он вообще считает особым случаем в истории бизнеса:
«Понятно, что ответственность первого лица всегда создает одиночество, в какой-то момент ты понимаешь, что это mea culpa — моя чаша. В этот момент я опираюсь на свои внутренние, как говорил Кант, императивы. Но люди, которые меня окружают, — это уникальное явление в истории бизнеса не только российского. Мы же учились все в одном институте и начинали со смешных вещей, как, например, мытье окон. Прошли длинную дорогу и все еще друзья. И все еще партнеры, и друг к другу относимся с большим уважением, и время проводим вместе, хотя мы уже на 30 лет старше стали с того времени, как начали заниматься бизнесом».
Не менее избирательно к выбору своего окружения подходит и Виталий Несис. Генеральный директор золотодобывающей компании «Полиметалл» поделился со мной мыслями о близком ему круге людей, с которыми он обсуждает волнующие его вопросы. В него входят одни и те же люди. Этот круг не меняется независимо от того, кризис на дворе или спокойные времена. Людей из своего круга Несис называет единомышленниками и выделяет из них своего старшего брата Александра Несиса, а также, например, председателя совета директоров Роберта Годселла. Несис рассказывал мне:
«Я считаю, нам очень повезло, что у нас замечательный председатель совета директоров. С колоссальным управленческим опытом в золотодобыче, он по образованию философ из потомственной священнической семьи, мудрый человек. Общение с ним дает много в плане общего мировоззрения, подхода к жизни, приоритетов, что такое хорошо, что такое плохо и насколько можно быть плохим».
Чтобы легче проходить кризисы, каждому генеральному директору нужен тот, кто может его выслушать, уверен бывший председатель и генеральный директор фармацевтического гиганта Novartis Дэн Васелла. Этим человеком может быть кто угодно: член совета директоров, советник, друг — любой близкий по духу человек, с кем можно не бояться обсудить то, что тебя беспокоит. Такие люди нужны, как балансир канатоходцу, — чтобы помочь сохранить равновесие в «ветреные» тревожные времена. Руководителям нельзя забывать о важности устойчивых эмоциональных отношений, в том числе и за пределами компании. Способность капитана в кратчайшее время справляться с возникающим стрессом обеспечит возможность всему кораблю не сойти с курса.
Роль наставника, ментора, тренера, старшего товарища, коуча — как бы вы его ни назвали — бесценна. У каждого выдающегося спортсмена обязательно есть персональный тренер. На вопрос, зачем им нужен тренер, спортсмены обязательно ответят, что без этого человека вряд ли смогли бы добиться своих блестящих результатов и совершенно точно не смогли бы постоянно их улучшать. За успехом каждого великого спортсмена всегда стоит великий тренер. Это особый талант. Тренер не добьется в текущий момент результатов в спорте лучше, чем спортсмен, которого он тренирует. У него две другие важнейшие функции — наблюдать за спортсменами в действии и подсказывать. Так он обеспечит возможность спортсмену улучшить его результаты.
Подтверждение этой мысли я обнаружил в словах Эрика Шмидта, бывшего СЕО Google. Он сказал, что самый лучший совет, который только можно дать любому генеральному директору — это обеспечить себе поддержку со стороны хорошего наставника.
А продолжение этой мысли я обнаружил в книге Эрика Шмидта и Джоната Розенберга «Как работает Google». Эрик Шмидт часто встречался с гендиректором Hewlett Packard Лью Платтом с целью обсудить стратегию и менеджмент. В какой-то момент он спросил Лью, почему тот тратит столько своего драгоценного времени, стремясь помочь ему — молодому руководителю из другой компании. «Именно так работает Кремниевая долина, — ответил Платт, — Мы здесь, чтобы помогать вам».
Лесли Берлин, историк Кремниевой долины, работавшая над биографией Боба Нойса, соучредителя компании Intel, во время своего интервью спросила у Стива Джобса, почему он проводил так много времени с Нойсом на заре его карьеры. «Это похоже на то, что сказал Шопенгауэр о мудрецах», — ответил Стив. Он достал сборник сочинений немецкого философа XIX века Артура Шопенгауэра и зачитал ей один отрывок с «веселым» названием «К учению о страданиях мира»:
«Тот, кто живет, чтобы увидеть два или три поколения, подобен человеку, который сидит в палатке фокусника на ярмарке и смотрит представление два или три раза подряд. Предполагается, что фокусы будут смотреть лишь один раз, и когда они перестают веять новизной и прекращают вводить в заблуждение, их эффект пропадает».
Бывший СЕО Nokia Стивен Элоп регулярно обращался за советом и поддержкой к Питеру Сазерленду, бывшему председателю совета директоров BP и Goldman Sachs International. Об этом убедительно пишет журнал Harvard Business Review (HBR), отмечая, что широкая перспектива, тоже, как правило, приходит извне. Нужны наставники, которые не только думают иначе, но и понимают, как ваша компания котируется на рынке. В 2010 году Nokia, когда-то бывшая лидером на рынке мобильных телефонов, стремительно теряла свои позиции, в то время как Apple и Samsung только увеличивали свои доли рынка. Питер Сазерленд предложил свою помощь Стивену Элопу по личным мотивам. Канадец Элоп нашел его предложение особенно ценным в вопросах, связанных с незнакомой ему практикой работы правлений и советов директоров европейских компаний. Сазерленд смог представить объективное мнение относительно того, насколько новая стратегия Элопа сможет обеспечить позитивную динамику компании Nokia. И в сентябре 2013 года Nokia объявила о продаже своих ключевых активов компании Microsoft со значительной премией для своих акционеров (S. de Janas, M. Peiperl).
А что случается, если нет поддержки друзей или они не оказались рядом в трудную минуту? В фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» первому помощнику капитана Уильяму Меердоку отведена роль трагического персонажа. В фильме его сыграл актер Эван Стюарт. По сюжету фильма он сначала взял деньги у богатого пассажира первого класса, предоставив тому возможность сесть в шлюпку, затем застрелил двух пассажиров, а потом застрелился сам. Почему режиссер увидел этого героя столь противоречивым? Я думаю, он хотел подчеркнуть трагизм и безысходность кризисной ситуации.
В пятницу, 23 мая 2016 года, бывший генеральный директор швейцарской страховой компании Zurich Insurance Мартин Зенн покончил жизнь самоубийством. О смерти господина Зенна, которому исполнилось лишь 59 лет, сообщила швейцарская газета Blick. Зенн покинул компанию в декабре 2015 года после сложного периода в ее деятельности. В четвертом квартале убытки Zurich Insurance оказались выше ожидаемых. Затем компания сообщила о планах сокращения 15% персонала в целях экономии, отказалась от приобретения британской страховой компании RSA Insurance Group. До момента своего увольнения Зенн возглавлял компанию более пяти лет и за время его пребывания на посту генерального директора акции Zurich Insurance выросли на 19%!
Тремя годами ранее, в 2013 году, покончил с собой другой топ-менеджер Zurich Insurance — финансовый директор Пьер Вотье. Выходит, что первый раз — случайность, а два раза — закономерность?
В предсмертной записке господин Вотье обвинил своего руководителя в создании невыносимых условий работы. Расследование, проведенное независимыми экспертами, назначенными швейцарским финансовым регулятором, пришло к выводу, что господин Вотье не подвергался чрезмерному давлению со стороны руководства компании. Зенн никого не обвинял, записок не оставлял. Значит, это простое совпадение — пришли к логичному для них заключению швейцарские следователи. Только вывод этот уж очень... «механический».
Михай Чиксентмихайи в известной и крайне рекомендуемой мною к прочтению книге «Поток» отмечал такой феномен:
«Здоровый, богатый и могущественный человек не имеет преимуществ перед больным, бедным и слабым, когда речь идет об установлении контроля над сознанием. Различие между тем, кто наслаждается жизнью, и тем, кого она несет как щепку, возникает в результате сочетания внешних факторов и способа их интерпретации, выбранного субъектом, — видит ли он в вызове, брошенном ему жизнью, угрозу или возможность для действия».
Гадать о причинах каждой трагедии нет особого смысла. Возможно, кто-то был серьезно болен и предпочел уйти, не дожидаясь страданий. Или была другая веская причина. С античных времен рождение и смерть — акты высшего порядка, и комментировать здесь нечего. Важнее, что болезненное и последнее в своей жизни трагическое решение часто принимают с виду вполне респектабельные и состоятельные менеджеры.
Почему же успешные менеджеры однажды внезапно оказываются психологически совсем неготовыми к наступлению спада и кризисам? Чтобы избежать ненужных спекуляций на очень чувствительную для людей тему, я выскажу свою точку зрения прямо: виной всему — внезапно наступившее полное разочарование в жизни. Человек, попавший в серьезный финансовый «переплет», в одночасье и «вдруг» попадает в порочный круг собственных ошибок либо его преследует «оглушающая тишина» — внезапно возникшее одиночество при появлении проблем, в которых его считают виновным, или он сам считает себя виноватым. А далее он совершает одну из типичных ошибок, отказываясь бороться с обстоятельствами, и сам себя назначает жертвой обстоятельств.
Как вы понимаете, выбирать друзей и людей, которые напрямую или косвенно оказывают влияние на нас — это наша обязанность. И избавляться от отношений с теми, кто «затуманивает» наше сознание и заставляет нас тратить наше время на пустые вещи, тоже. Нам жизненно необходимо создавать, пестовать и развивать отношения с теми, кто движется вперед сам и помогает нам сделать шаг в том же направлении. Проявите настойчивость, и это сработает в кризисной ситуации!
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