«Первая леди» США ушла в тень

Чуть менее года назад о ней говорили как о самой влиятельной первой дочери США в истории страны, сером кардинале, который подсказывает Дональду Трампу решения, девушке, которая на самом деле выполняет роль первой леди.
фото: gazeta.ru
Но свой 36-й день рождения Иванка Трамп встречает, находясь в тени. «Газета.Ru» — о том, что такое быть дочерью Дональда Трампа.
Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в семье эксцентричного миллиардера, строительного магната Дональда Трампа и модели из Чехословакии Иваны Зельничковой. Второго ребенка в семье, где уже был один Дональд Трамп-младший, назвали Иваной – если первенец носил имя отца, логично, что дочь получила имя матери. Однако она стала – да так и осталась – Иванкой, и западные СМИ теперь с удивлением растолковывают появление в ее имени суффикса. Значение которого понятно носителю одного из славянских языков.
Что такое быть дочерью Дональда Трампа, Иванка поняла еще в девять лет, когда в США разразился скандал – миллиардера уличили в том, что он изменяет жене с актрисой Марлой Мейплс. Первые полосы таблоидов громко цитировали Трампа, его жену Ивану, а также его любовницу и будущую жену Марлу Мейплз («Лучший секс в моей жизни» - так она отзывалась о Трампе в первой полосы The New York Post в 1990-м, когда до развода оставалось еще два года). Для того, чтобы дети этого не видели, Ивана Трамп отправила их в частную школу.
В 14 лет Иванка вырвалась оттуда – она мечтала стать моделью.
Это было ее первым самостоятельным решением: договорившись с родителями, что она получит разрешение от школы, не будет пропускать занятия, а оценки не снизятся, в 1996 году Иванка Трамп подписала контракт с модельным агентством Elite. Так Иванка появилась на развороте журнала Elle, на рекламном плакате Tommy Hilfiger, на обложке Seventeen и на показе Thierry Mugler, а в 1997 году 15-летняя девушка стала соведущей конкурса Miss Teen USA. Надолго ее, впрочем, не хватило: в своей книге «Козырная карта» (The Trump Card) в 2009 году она написала, что уже подписывая второй рекламный контракт с Tommy Hilfiger, поняла, что попала в индустрию, которая притягивает «самых злобных, ехидных, стервозных девушек на планете». Разочарованная в том, насколько в модельном бизнесе успех одной манекенщицы зависит от неудачи другой, Иванка Трамп закончила школу – и поступила в Уортонскую бизнес-школу. Закончив ее, она пошла работать в компанию отца – на стартовую позицию.
Она не раз подчеркивала, что в компании своего отца начинала с нуля, работая вместе с такими же выпускниками колледжа, как и они сама и пытаясь доказать, что у нее есть и иные достоинства, кроме фамилии.
Однако критики мало ей верят – слишком стремительным оказался взлет карьеры от стажера до исполнительного вице-президента по развитию. За последние 10 лет у бывшей модели появились собственная компания по производству одежды и аксессуаров (этот бизнес выведен из ее активов во избежание конфликта интересов после того, как ее муж стал советником Трампа). А еще в течение тех же 10 лет – муж, Джаред Кушнер, происходящий из влиятельной еврейской семьи Нью-Йорка (ради брака с ним Иванка приняла иудаизм) и трое детей – шестилетняя Арабелла Роуз, четырехлетний Джозеф Фредерик и годовалый Теодор Джеймс.
Впрочем, долгое время критикам не было до нее никакого дела. Только после того, как ее отец вступил в предвыборную борьбу, Иванка вместе со своей семьей, мужем, тремя детьми, квартирой на Манхэттене, коллекцией произведений современного искусства, книгами по самосовершенствованию (помимо Козырной карты» 2009 года, в 2017-м у нее вышла «Женщины, которые работают») и нарядами Carolina Herrera и Oscar de la Renta оказалась под пристальным вниманием прессы и пользователей соцсети. С тех пор ни один ее шаг не остается незамеченным – и нераскритикованным.
После победы Дональда Трампа на выборах художники стали требовать, чтобы она сняла их работы со стен, инстаграмеры – критиковать ее слишком дорогие платья, пользователи твиттера – выискивать у нее речевые ошибки, а политологи – интересоваться, зачем она встречается с мировыми лидерами и ездит на саммит G20. В сети раздавались призывы не покупать вещи ее бренда. Единственное, что никогда не вызывало нареканий у публики – это отношения Иванки с собственной семьей: кто позволит себе громко критиковать фото женщины и ее троих малышей? Даже если это внуки нелюбимого президента.
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