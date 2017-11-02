Forbes: Топ-100 самых влиятельных женщин мира

Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин мира за 2017 год. В данный список вошли две россиянки.
Впервые в этот рейтинг вошла главный редактор RT Маргарита Симоньян, занявшая 52 место. По мнению авторов рейтинга, год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах. При этом основное внимание уделяется деятельности телеканала RT.
В рейтинг самых влиятельных женщин мира также включена председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 49 место. Авторы рейтинга полагают, что к ее мнению прислушивается президент России Владимир Путин, сообщает Forbes.
Самым драматичным в рейтинге было падение Хиллари Клинтон, которая потеряла 65 позиций, переместившись со второй строчки на 67-ю. Первую строчку седьмой год подряд удерживает канцлер Германии Ангела Меркель.
Вторую строчку заняла премьер Великобритании Тереза Мэй, ставшая новичком рейтинга за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit. Третье место заняла Мелинда Гейтс, которая за год вместе с мужем Биллом потратила более 40 млрд на гранты и поддерживает организации в более чем 100 странах мира. Первую десятку рейтинга представили:
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