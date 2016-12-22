Белорусский спецназ допущен к участию в контртеррористических операциях в России

Президент Беларуси своим указом одобрил проект соглашения с Россией и уполномочил КГБ провести переговоры и подписать документ.

Белорусские подразделения специального назначения смогут принимать участие в контртеррористических операциях на территории России. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале в понедельник, одобрил проект соответствующего соглашения в качестве основы для переговоров, пишут "Ведомости".

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", — говорится в указе.

Лукашенко уполномочил Комитет государственной безопасности на проведение переговоров по проекту соглашения с возможностью внесения в текст поправок, не имеющих принципиального характера, и подписание документа.