Белорусский спецназ допущен к участию в контртеррористических операциях в России
Политика
12 декабря 2016
АА
Президент Беларуси своим указом одобрил проект соглашения с Россией и уполномочил КГБ провести переговоры и подписать документ.
фото: sputnik.by
Белорусские подразделения специального назначения смогут принимать участие в контртеррористических операциях на территории России. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале в понедельник, одобрил проект соответствующего соглашения в качестве основы для переговоров, пишут "Ведомости".
"Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", — говорится в указе.
Лукашенко уполномочил Комитет государственной безопасности на проведение переговоров по проекту соглашения с возможностью внесения в текст поправок, не имеющих принципиального характера, и подписание документа.
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