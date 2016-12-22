Лукашенко: Белорусская экономика - одна из самых открытых в мире

Президент напомнил иностранным послам, что сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов, а Беларусь ассоциируется с "островком стабильности" в регионе.

"Белорусская экономика является одной из самых открытых в мире. Сегодня наряду с принятием мер, направленных на активизацию бизнеса, мы углубляем международные торгово-экономические связи", - сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента, на экспорт поставляется более 50% производимых в стране товаров.

"Убежден, что, развивая экономические отношения с Беларусью, вы оцените поистине безграничные перспективы, вытекающие из возможности доступа на общий рынок ЕАЭС", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что за время своего суверенитета Беларусь преодолела экономический спад, вызванный развалом СССР, и фактически воссоздала социально ориентированное государство.

Обращаясь к послам, Александр Лукашенко подчеркнул роль Беларуси в урегулировании региональных кризисов.

"Мы неизменно выступаем за решение конфликтных ситуаций цивилизованным путем, за столом переговоров. Без применения военной силы, без оказания политического и экономического давления. Сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов", - заявил глава государства.

По его словам, на международной арене современная Беларусь воспринимается как надежный и предсказуемый партнер. "Неслучайно она все чаще ассоциируется с "островком стабильности" в регионе, исповедуя такие ценности, как исключительные миролюбие и безопасность", - отметил белорусский лидер.