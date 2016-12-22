Утвержден план работы правительства на первое полугодие 2017 года

Деревообработка, цементная отрасль и сельское хозяйство будут в фокусе зрения правительства в первой половине будущего года.

План работы Совета Министров и его Президиума утвержден соответствующим постановлением. В нем определены темы заседаний Президиума Совмина на полугодие.

Так, на заседаниях планируется обсудить меры по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения, по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности, по оздоровлению организаций агропромышленного комплекса, инвестированию АПК и реализации государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

В поле зрения правительства также попадет вопрос предоставления первого рабочего места выпускникам учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Наряду с этим участники заседаний Президиума рассмотрят вопросы развития цифровой экономики и информационного общества, внутреннего водного и морского транспорта, вопросы эффективности производства и переработки отечественного льноволокна.

В центре внимания будут и вопросы об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, о Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, а также об инновационном развитии Беларуси.

Среди прочего запланировано выездное заседание Президиума Совмина, где на базе одного из районов республики будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики регионов, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.