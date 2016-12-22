Утвержден план работы правительства на первое полугодие 2017 года
Политика
13 декабря 2016
АА
Деревообработка, цементная отрасль и сельское хозяйство будут в фокусе зрения правительства в первой половине будущего года.
фото: TUT.BY
План работы Совета Министров и его Президиума утвержден соответствующим постановлением. В нем определены темы заседаний Президиума Совмина на полугодие.
Так, на заседаниях планируется обсудить меры по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения, по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности, по оздоровлению организаций агропромышленного комплекса, инвестированию АПК и реализации государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.
В поле зрения правительства также попадет вопрос предоставления первого рабочего места выпускникам учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
Наряду с этим участники заседаний Президиума рассмотрят вопросы развития цифровой экономики и информационного общества, внутреннего водного и морского транспорта, вопросы эффективности производства и переработки отечественного льноволокна.
В центре внимания будут и вопросы об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, о Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, а также об инновационном развитии Беларуси.
Среди прочего запланировано выездное заседание Президиума Совмина, где на базе одного из районов республики будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики регионов, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.