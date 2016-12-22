В парламенте создали группу по вопросу смертной казни

В Палате представителей Нацсобрания создали рабочую группу, которая займется изучением вопроса смертной казни.

Об этом председатель рабочей группы Андрей Наумович сообщил в ходе международной конференции "Отмена смертной казни и общественное мнение", передает Еврорадио.

"9 декабря принято решение о создании рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь", - сказал Андрей Наумович.

В Минске на конференции по проблематике смертной казни спецдокладчик ПАСЕ предложил властям Беларуси ввести временный мораторий на смертную казнь.

«Это пробная мера, а дальше посмотрим, — сказал Ригони. — Многочисленные исследования показывают, что применение смертной казни не уменьшает количество тяжких преступлений. Давайте на год введем мораторий и посмотрим, как это повлияет на ситуацию», - предложил Андреа Ригони.