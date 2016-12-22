В парламенте создали группу по вопросу смертной казни
Политика
13 декабря 2016
АА
В Палате представителей Нацсобрания создали рабочую группу, которая займется изучением вопроса смертной казни.
Об этом председатель рабочей группы Андрей Наумович сообщил в ходе международной конференции "Отмена смертной казни и общественное мнение", передает Еврорадио.
"9 декабря принято решение о создании рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь", - сказал Андрей Наумович.
В Минске на конференции по проблематике смертной казни спецдокладчик ПАСЕ предложил властям Беларуси ввести временный мораторий на смертную казнь.
«Это пробная мера, а дальше посмотрим, — сказал Ригони. — Многочисленные исследования показывают, что применение смертной казни не уменьшает количество тяжких преступлений. Давайте на год введем мораторий и посмотрим, как это повлияет на ситуацию», - предложил Андреа Ригони.
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.