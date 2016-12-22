ЕЭК будет согласованно развивать экспортный потенциал
Политика
14 декабря 2016
АА
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский отметил, что реализация рекомендации позволит государствам ЕАЭС использовать лучшие зарубежные практики в области организации и функционирования систем поддержки экспорта.
"Это поможет сформировать эффективную систему сбыта сельхозтоваров для освоения новых рынков, а также разработать согласованную экспортную политику в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия союзных государств", - заявил министр.
Документ направлен на стимулирование совместных действий при выходе на рынки третьих стран с агропродовольственной продукцией, произведенной в государствах ЕАЭС. При развитии экспорта странам союза рекомендуется учитывать меры и механизмы его поддержки, которые применяются в государствах пятерки и ведущих зарубежных странах - экспортерах сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Документ предусматривает подготовку комиссией аналитическо-информационных материалов по особенностям регулирования импорта в основных странах - импортерах отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
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