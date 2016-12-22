Лукашенко недоволен уровнем сотрудничества с Ираном и приглашает его президента посетить Беларусь

Уровень сотрудничества между странами, по определению Александра Лукашенко, «никакой». Белорусский президент надеется, что визит главы Ирана в Беларусь поспособствует решению этой проблемы.

Уровень белорусско-иранского сотрудничества необходимо значительно повысить. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Беларуси Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, передает пресс-служба президента.

"Откровенно скажу, вы прекрасно знаете, и в нашей стране хорошо знают, какое значение мы придаем сотрудничеству с Ираном. Еще более откровенно скажу: предстоящий 2017 год станет определяющим в наших отношениях. Вроде бы, везде декларируем, что мы стратегические партнеры, у нас нет никаких противоречий, готовы сотрудничать по любым направлениям и запрещенных тем нет, но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот реальный уровень сотрудничества с нашими возможностями, он никакой. Впереди предстоит огромная работа", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что сторонами разработана дорожная карта двустороннего сотрудничества на 2016-2017 годы. «Надо выполнять этот план», - призвал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, к предстоящей встрече глав государств необходимо проревизировать принятые ранее решения. Лукашенко попросил передать его озабоченность президенту Ирана. «Мы готовы его принять в Беларуси в любое время. Думаю, эта встреча будет знаковой и станет новым этапом в нашем сотрудничестве», - заключил президент.