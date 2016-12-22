Лукашенко о поддержке Трампа: Мы искренне и честно занимали эту позицию

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая решения о кадровых назначениях среди руководителей МИД и дипломатических представительств, передает БЕЛТА.

"Мы свою позицию заявили - это империя, ведущая страна в мире, и мы должны с ними иметь добрые отношения. Но бежать впереди паровоза и обещать то, что мы никогда не сделаем, ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Направление выстраивания с ними отношений обозначено. Надо по этому пути идти".

Было отмечено, что сентябрьское заявление Александра Лукашенко о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США не осталось в этой стране без внимания. "Больше, чем мы, открыто и честно, от души, не заискивая перед ними, никто Трампа не поддерживал, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы занимали определенную позицию и от нее не отошли. Мы искренне и честно занимали эту позицию".

