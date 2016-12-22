Лукашенко о поддержке Трампа: Мы искренне и честно занимали эту позицию

"Мы свою позицию заявили - это империя, ведущая страна в мире, и мы должны с ними иметь добрые отношения. Но бежать впереди паровоза и обещать то, что мы никогда не сделаем, ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Направление выстраивания с ними отношений обозначено. Надо по этому пути идти".
Было отмечено, что сентябрьское заявление Александра Лукашенко о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США не осталось в этой стране без внимания. "Больше, чем мы, открыто и честно, от души, не заискивая перед ними, никто Трампа не поддерживал, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы занимали определенную позицию и от нее не отошли. Мы искренне и честно занимали эту позицию".
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.