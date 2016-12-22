Масштабные кадровые перестановки в верхах: новые помощники президента, министры, послы, прокуроры

15 декабря Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Результатом стали массовые перестановки в министерствах и ведомствах.

15 декабря Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Результатом стали массовые перестановки в министерствах и ведомствах.

Как сообщает пресс-служба, президент назначил:

- Карпенко Игоря Васильевича - министром образования Республики Беларусь

- Малашко Валерия Анатольевича - министром труда и социальной защиты Республики Беларусь

- Курлыпо Александра Михайловича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь

- Кухарева Владимира Евгеньевича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь

- Герасимова Василия Николаевича -помощником президента - главным инспектором по Брестской области

- Исаченко Анатолия Михайловича - помощником президента - главным инспектором по Минской области

- Купчину Елену Николаевну - Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Хорватия по совместительству

- Подгурского Ивана Николаевича - первым заместителем Министра внутренних дел - начальником криминальной милиции

- Гошина Владимира Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Лаосской Народно-Демократической Республике, Республике Союз Мьянма и Королевстве Таиланд по совместительству

- Куптеля Дмитрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству

- Латушко Павла Павловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако по совместительству, Постоянным представителем Республики Беларусь при Всемирной туристской организации по совместительству

Президент также дал согласие на назначение:

- Конюшко Андрея Васильевича - заместителем председателя Гомельского облисполкома

- Павлечко Елены Федоровны - председателем Мозырского райисполкома

- Аслюка Игоря Святославовича - председателем Чечерского райисполкома

- Кравченко Олега Ивановича - заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь

- Гавриченко Николая Ивановича - ректором учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

- Ярошенко Александра Григорьевича - главой государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»

- Сущинского Вадима Валентиновича - прокурором Витебской области

- Корзуна Виктора Константиновича - прокурором Гродненской области

- Карлюкевича Александра Николаевича - заместителем министра информации Республики Беларусь

- Старовойтова Николая Михайловича - заместителем министра юстиции Республики Беларусь

- Сухорукова Павла Яковлевича - директором - главным редактором редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»