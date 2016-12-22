Масштабные кадровые перестановки в верхах: новые помощники президента, министры, послы, прокуроры
Политика
15 декабря 2016
АА
15 декабря Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Результатом стали массовые перестановки в министерствах и ведомствах.
фото: n1.by
15 декабря Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Результатом стали массовые перестановки в министерствах и ведомствах.
Как сообщает пресс-служба, президент назначил:
- Карпенко Игоря Васильевича - министром образования Республики Беларусь
- Малашко Валерия Анатольевича - министром труда и социальной защиты Республики Беларусь
- Курлыпо Александра Михайловича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь
- Кухарева Владимира Евгеньевича - заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь
- Герасимова Василия Николаевича -помощником президента - главным инспектором по Брестской области
- Исаченко Анатолия Михайловича - помощником президента - главным инспектором по Минской области
- Купчину Елену Николаевну - Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Хорватия по совместительству
- Подгурского Ивана Николаевича - первым заместителем Министра внутренних дел - начальником криминальной милиции
- Гошина Владимира Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Лаосской Народно-Демократической Республике, Республике Союз Мьянма и Королевстве Таиланд по совместительству
- Куптеля Дмитрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству
- Латушко Павла Павловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Княжестве Монако по совместительству, Постоянным представителем Республики Беларусь при Всемирной туристской организации по совместительству
Президент также дал согласие на назначение:
- Конюшко Андрея Васильевича - заместителем председателя Гомельского облисполкома
- Павлечко Елены Федоровны - председателем Мозырского райисполкома
- Аслюка Игоря Святославовича - председателем Чечерского райисполкома
- Кравченко Олега Ивановича - заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь
- Гавриченко Николая Ивановича - ректором учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
- Ярошенко Александра Григорьевича - главой государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»
- Сущинского Вадима Валентиновича - прокурором Витебской области
- Корзуна Виктора Константиновича - прокурором Гродненской области
- Карлюкевича Александра Николаевича - заместителем министра информации Республики Беларусь
- Старовойтова Николая Михайловича - заместителем министра юстиции Республики Беларусь
- Сухорукова Павла Яковлевича - директором - главным редактором редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»
Глава государства Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в Администрации президента Беларуси. Соответствующие заявления он сделал сегодня, принимая кадровые решения о назначении руководства Администрации.
Возводить взаимные претензии по поводу поставок и блокировки белорусского продовольствия в Россию в ранг политических противоречий, как это зачастую происходит в СМИ, абсурдно, считает посол России в Беларуси Александр Суриков.
Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.
Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила рекомендацию "О согласованных действиях государств - членов Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия".
Леонид Шенец освобожден по соглашению сторон от должности первого заместителя министра энергетики Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 7 декабря №1004, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.