Кобяков: Надо взбодриться и где-то омолодиться

Премьер-министр Андрей Кобяков, представляя коллективу Министерства труда и социальной защиты нового министра Валерия Малашко, отметил, что правительство ждет от руководителя ведомства свежего взгляда на проблемы социальной сферы.

По словам Кобякова, в зоне ответственности министерства находятся такие важные вопросы социально-экономического развития, как выплата зарплат, пенсий, пособий, обеспечение занятости, безопасных условий труда, семейная политика, поддержка уязвимых категорий населения. Их решение требует глубокого профессионализма и тесной координации с другими органами государственного управления, социальными партнерами, пишет БелаПАН.

Он обратил внимание на необходимость совершенствования системы, но при этом подчеркнул эволюционность пути.

«Речи о коренной ломке не идет, у нас таких претензий к министерству, чтобы что-то ломать, не было и, надеюсь, не будет. А вот эволюционно совершенствовать работу надо. На этом предстоит сосредоточиться министру и его заместителям», — отметил Кобяков.

Правительство заинтересовано в здоровых инициативах по координированию рынка труда, системы материального стимулирования работников, раскрепощению деловой инициативы, обеспечению сбалансированности пенсионной системы, внедрению новых форм социального обслуживания.

«Первое требование — взбодриться, где-то омолодиться и посмотреть на функционирование социально-трудовой сферы, работу центрального аппарата министерства, местных органов по труду, занятости и социальной защите свежим, внимательным взглядом с тем, чтобы максимально взвешенно продумать, где работу можно оптимизировать», — цитирует пресс-служба главу правительства.