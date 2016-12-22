СМИ: Минску снова дадут скидки и компенсации по газу и нефти

Минск готов оплатить 425 млн долларов долга за газ, если получит новые транши кредита из Евразийского фонда стабилизации и развития. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ.

Об этом пишет пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников газеты, Минск согласен погасить 425 млн долларов прямой задолженности за российский газ с начала года, если в ближайшее время страна получит третий и четвертый транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Первые два транша Беларусь уже получила (800 млн долларов), а вот третий, на который Минск рассчитывал в ноябре-начале декабря, получить не удалось, в чем эксперты видят политическую подоплеку.

В обмен на полное погашение газового долга Россия обещала субсидировать поставки газа для белорусского энергосектора со второго полугодия 2016 года по первое полугодие 2019 года. Хотя Минск настаивал на большем объеме, субсидия составит около 300 млн долларов в год, сообщает газета.

Предоставлять субсидию планируется следующим образом: Беларусь сможет зачислять в свой бюджет пошлины от экспорта поставляемой в страну российской нефти (так это происходит с выработанными из нее нефтепродуктами). Объем нефти будет ежеквартально согласовываться и учитываться в рамках общего баланса поставок. При нынешней цене на нефть это может быть около 3 млн тонн в год, пишет «Ъ».

Вчера посол России в Беларуси Александр Суриков анонсировал разрешение нефтегазового спора между странами до 20 декабря. По его словам, переговоры между сторонами еще идут. Суриков подчеркнул, что между странами нет ни газовых, ни нефтяных войн.

Также вчера стало известно, что график транспортировки на первый квартал 2017 года предусматривает поставку в Беларусь 4,5 млн тонн нефти. В третьем и четвертом кварталах текущего года Россия ограничила поставки нефти в Беларусь до 3−3,5 млн тонн. Хотя Беларусь желала получать почти в 2 раза больше. По году выходил объем в 23−24 млн тонн. Источники же газеты утверждают, что Беларусь хотела бы увеличения поставок нефти до 26 млн тонн.

8 декабря Беларусь осуществила опережающий авансовый платеж за поставку российского газа. Весь уровень долга оценен в 300 млн долларов. Тогда пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич заявил, что «Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ». Беларусь отметила, рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в страну.

Нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта, который действует на период 2015—2016 годов. В рамках этого контракта оговорена формула, которая предусмотрена действующим соглашением: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года на 2,25 млн тонн нефти. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь.